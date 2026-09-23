Caso Presley Gerber: hijo de Cindy Crawford habría recibido ketamina bajo receta médica

La investigación por la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, tomó un nuevo rumbo luego de que TMZ revelara un detalle relacionado con el tratamiento médico que habría estado recibiendo el joven antes de morir.

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De acuerdo con el medio estadounidense, un médico habría estado recetándole ketamina a Gerber, pese a que personas cercanas a su entorno aseguraron que el modelo había tenido problemas previamente con esta sustancia. La información se popularizó en redes sociales mientras las autoridades continúan tratando de establecer qué ocurrió antes de su fallecimiento.

Según las fuentes consultadas por TMZ, quienes tenían conocimiento directo de la situación, el profesional de la salud sabía de los antecedentes relacionados con el consumo de drogas de Presley Gerber y aun así, habría continuado administrándole el medicamento.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford. Foto: Getty Images

Este dato, sin embargo, no establece por sí mismo una relación entre la ketamina y la muerte del joven, pues auqnue la autopsia ya habría finalizado, las autoridades mantienen abierta la investigación y no se tiene un resultado definitivo que haya sido publcado.

Presley Gerber murió el pasado 20 de septiembre, a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, Estados Unidos y tras conocerse su muerte, se inició el procedimiento forense correspondiente para determinar las circunstancias del deceso.

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El Departamento del Médico Forense explicó que cuando una causa de muerte queda clasificada como pendiente de determinación, pueden ser necesarios análisis adicionales antes de emitir una conclusión. Este tipo de procesos, según la información difundida, puede extenderse durante varios meses.

Mientras avanzan los estudios forenses, la familia del modelo ha pedido privacidad. Presley Gerber, quien siguió los pasos de su madre y comenzó en el modelaje durante su adolescencia, también había hablado públicamente en el pasado sobre sus dificultades relacionadas con el consumo de drogas y su salud mental.