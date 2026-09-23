¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 23 de septiembre, según Walter Mercado

Aunque falleció en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.

Por esta razón, sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.

Para el miércoles 23 de septiembre de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Walter Mercado, astrólogo puertorriqueño. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La recomendación para Aries está relacionada con el manejo del dinero. Será importante evitar gastos innecesarios, ahorrar y mantenerse alerta ante posibles situaciones económicas poco convenientes.

Números de suerte: 20, 8 y 42.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro tendrá un momento propicio para defender sus ideas y expresar lo que piensa con honestidad. Las predicciones invitan a dejar atrás conflictos familiares y concentrarse en aquello que realmente genera felicidad.

Números de suerte: 31, 12 y 4.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

El signo deberá encontrar espacios para descansar y divertirse, sin permitir que pequeñas dificultades se conviertan en grandes problemas. También será necesario trabajar en aquellas dependencias emocionales que pueden estar afectando su bienestar.

Números de suerte: 1, 25 y 28.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cáncer atraviesa una etapa de transformación positiva. Las predicciones señalan mayor seguridad, comunicación y confianza personal. También se habla de una mejoría en el bienestar general y de una jornada marcada por la sociabilidad.

Números de suerte: 6, 32 y 19.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La intuición tendrá un papel importante para Leo. Además, podría presentarse una oportunidad económica inesperada que permita ponerse al día con algunas obligaciones. Asuntos del pasado también podrían regresar bajo una nueva perspectiva.

Números de suerte: 44, 3 y 20.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Virgo encontrará apoyo en sus amistades para avanzar en diferentes proyectos. Las predicciones también mencionan oportunidades relacionadas con viajes, dinero y relaciones sentimentales, por lo que será importante moverse y aprovechar los contactos disponibles.

Números de suerte: 25, 10 y 8.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las tensiones sentimentales comienzan a disminuir para Libra. La tolerancia será fundamental para recuperar la tranquilidad en las relaciones. Algunos proyectos podrían tardar más de lo previsto, pero esto no significa que estén destinados al fracaso.

Números de suerte: 10, 3 y 15.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Escorpio tendrá nuevas perspectivas para afrontar asuntos profesionales y personales. Situaciones que parecían olvidadas podrían regresar para ser resueltas definitivamente. En el amor, la pasión tendrá un papel destacado.

Números de suerte: 4, 12 y 19.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La tranquilidad y la armonía ocuparán un lugar importante para Sagitario. Las predicciones favorecen los viajes, los contactos con personas del extranjero y algunos asuntos relacionados con trámites legales.

Números de suerte: 17, 29 y 13.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Capricornio podría enfrentarse a una situación del pasado que le permita aclarar una duda pendiente. Reconocer errores y corregirlos será parte importante del proceso que atraviesa el signo.

Números de suerte: 35, 13 y 7.

Estos son los números de la suerte de Walter Mercado. Foto: 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las predicciones recomiendan prestar mayor atención a la imagen profesional y a la carrera. Una persona conocida anteriormente podría reaparecer con intenciones sentimentales. También será un buen momento para escuchar el consejo de una amistad de larga data.

Números de suerte: 36, 22 y 9.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis deberá evitar quedarse atrapado en los temores y las dudas. La jornada invita a fortalecer la confianza, ampliar el círculo social y disfrutar más de las experiencias cotidianas.

Números de suerte: 50, 42 y 26.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.