Walter Mercado: cifras de la suerte para ganarse la lotería el martes 22 de septiembre

Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos.

Aunque falleció en 2019, su legado permanece vigente gracias a su familia, que se encarga de difundir las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales siguen siendo esperados por miles de seguidores.

Para el martes 22 de septiembre, se revelaron consejos especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a varias personas en juegos de azar como chances y loterías.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día llega con energía para poner en marcha aquellos planes que habían quedado pendientes. La comunicación tendrá especial importancia y será un buen momento para expresar ideas y opiniones con seguridad.

Números de suerte: 45, 7, 32.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La llegada de nuevas personas, especialmente jóvenes, puede aportar ideas diferentes para el trabajo y la vida cotidiana. El signo tendrá altas expectativas y buscará convertir algunos de sus proyectos en realidad.

Números de suerte: 17, 5, 10.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El ámbito laboral adquiere protagonismo. Las predicciones señalan un momento apropiado para conversar con superiores sobre proyectos, condiciones de trabajo o aspiraciones profesionales.

Números de suerte: 12, 6, 23.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los estudios, el arte y la creatividad tendrán un lugar destacado. Los viajes pueden convertirse en una forma de ampliar conocimientos y conocer otras perspectivas. La curiosidad también llevará a Cáncer a participar en conversaciones donde pueda compartir sus ideas.

Números de suerte: 38, 6, 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El horóscopo invita a enfrentar aquellos asuntos internos que han generado preocupación. Será una jornada para revisar temores y buscar respuestas personales. La energía del día puede servir como impulso para dejar atrás algunas inseguridades.

Números de suerte: 21, 7, 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las relaciones, las amistades y los asuntos económicos estarán favorecidos. Una conversación pendiente podría finalmente encontrar un espacio para resolverse. La sinceridad y el cuidado al momento de expresarse serán claves para evitar conflictos innecesarios.

Números de suerte: 5, 36, 1.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La atención estará puesta en el cuidado personal y en la manera como Libra se presenta ante los demás. Aunque existe interés por mantener todo bajo control, será importante evitar el exceso de exigencia que pueda terminar generando agotamiento.

Números de suerte: 9, 16, 22.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada llega acompañada de energía y vitalidad. Las predicciones también ponen atención en el bienestar personal y en la importancia de seguir las recomendaciones médicas cuando corresponda.

Números de suerte: 3, 45, 6.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La vida familiar ocupará buena parte de la atención. Será una oportunidad para organizar encuentros y compartir con personas cercanas, pero también para revisar asuntos personales que requieren una solución.

Números de suerte: 17, 1, 20.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los cambios dentro del hogar estarán presentes, aunque podrían surgir algunas diferencias con quienes comparten la vida cotidiana. La paciencia será necesaria para manejar estos momentos.

Números de suerte: 11, 9, 30.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los proyectos comienzan a tomar movimiento, especialmente aquellos relacionados con viajes, negocios y contactos profesionales. La comunicación con personas importantes podría abrir nuevas posibilidades.

Números de suerte: 29, 14, 3.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las relaciones afectivas tendrán especial importancia. Piscis podría sentir mayor motivación para formalizar vínculos y trabajar por sus objetivos personales.

Números de suerte: 30, 26, 15.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.