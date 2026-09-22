Andrea Guerrero dio importante noticia sobre su lucha contra el cáncer; habló del paso que sigue: “Aceptar que hay procesos”

Meses atrás, Andrea Guerrero sorprendió durante una emisión de Sueña como niño, espacio de Win Sports, al revelar un aspecto de su vida personal que hasta ahora había mantenido con reserva.

Mánager de Lina Tejeiro, entre lágrimas, habló de su lucha contra el cáncer y expuso decisión: “Tendrías que estar en mi piel”

La periodista y presidenta del canal contó que atravesó recientemente un proceso relacionado con un diagnóstico de cáncer de piel, experiencia que decidió compartir mientras hablaba sobre la trayectoria de su colega Sheyla García, quien hizo parte del equipo de cobertura del Mundial de la FIFA 2026.

La comunicadora cucuteña aprovechó ese momento para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres que ocupan cargos de liderazgo y las dudas que pueden surgir cuando atraviesan situaciones personales o de salud.

“Yo sé que hay un momento en el que todos dudamos de nosotros… y todavía nos pasa. A mí me pasa todavía, ahorita que pasé por este lado personal del cáncer de piel, llegó un momento en el que dije: ‘Los hombres no se incapacitan. Los presidentes hombres no dejan de ir a la oficina’”, expresó Guerrero.

Guerrero explicó que el respaldo recibido por parte de su equipo de trabajo fue determinante para cambiar la percepción que tenía sobre las dificultades de combinar una posición directiva con momentos de vulnerabilidad. “Ustedes me hicieron sentir que eso no era verdad”, afirmó durante su intervención.

No obstante, recientemente, la famosa reveló una inesperada noticia sobre su estado de salud, publicando un importante detalle sobre su proceso personal.

De acuerdo con un post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, la periodista deportiva señaló que estaba libre de cáncer, por lo que mostraba las cicatrices de esta experiencia que tuvo que pasar.

La celebridad mencionó que tendría que regresar al quirófano a un procedimiento de reconstrucción, aprendiendo a cuidarse de la forma correcta.

“Esta también soy yo…La próxima semana tengo otra cirugía reconstructiva en la nariz y todavía falta un poco de camino, pero amo mi cicatriz y todo lo que hoy significa para mí“, escribió en el pie de foto, donde se le posando con una gorra al aire libre.

“Estoy libre de cáncer, aprendí a cuidarme mucho más del sol y entendí que la paciencia no es saber esperar, es aceptar que hay procesos que no obedecen a mis tiempos”, agregó.