Andrea Guerrero habló sobre duras rencillas que tuvo con famoso colega; les pusieron tatequieto: “Nos odiábamos mucho”

Andrea Guerrero se convirtió en una de las periodistas deportivas más famosas de los medios colombianos, debido a su amplia trayectoria en diversos formatos y proyectos. La comunicadora ha cautivado con su estilo y profesionalismo, al punto de construir un camino con varias aristas.

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Recientemente, la actual presidenta de Win Sport fue foco de miradas en redes sociales, debido a una entrevista que concedió a JJ Miranda, donde se refirió a una situación del pasado que influyó en su trabajo y su ámbito personal.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Andrea Guerrero fue interrogada sobre su vínculo con Juan Felipe Cadavid, uno de sus colegas y compañeros más sonados en la industria periodística. La famosa no dudó en revivir sus inicios y la conexión con el periodista deportivo, revelando que “se odiaban”.

Según comentó en el formato, su buena relación con el comunicador no fue siempre así, ya que desde la universidad habían sucedido cruces que los indisponían con el otro. La presentadora indicó que su ‘raye’ ocurrió en RCN Radio, específicamente cuando se generó una competencia entre ellos.

“No, obvio que no, nos odiábamos mucho en la universidad. Éramos cercanos y nos queríamos por todo esto, pero yo era ‘esta vieja insoportable’. Luego llegamos a trabajar a RCN Radio y comenzamos a competir; tuvimos una relación de mucha competencia y muchos chismes por un lado, por el otro. Y llegó un momento en el que nos sentaron; un vicepresidente de RCN Radio dijo: Ustedes son el futuro del periodismo deportivo y necesito que tengan una buena relación; o se arreglan o se van los dos’”, contó ante los micrófonos.

De igual forma, puntualizó que todo fue una suma de cosas negativas, las cuales al final detonaron en su buena onda y amistad, haciendo buena dupla laboral.

“Por chismes, porque competíamos y porque ella primero y yo no. Había un lleva y trae. Luego empezamos a hacer ‘Fútbolmanía’ y nos amamos, o sea, Juan Felipe es un regalo para mí; cuando se fue a Caracol Radio me dio una tusa terrorífica y ahora que lo veo de regreso es increíble”, afirmó.

Juan Felipe Cadavid, por su parte, habló años atrás sobre la rivalidad con Andrea Guerrero, mencionando detalles en Sí se puedcast sobre lo que ocurría entre ambos.

“Yo primero la vi como una enemiga, nuestra relación nació de los odios, eso comenzó en Antena 2, ahí había una persona que iba y le decía cosas malas a ella, y después venía y me las decía a mí. Nos enfrentó y pues éramos niños y nos peleábamos todo el tiempo”, comentó.