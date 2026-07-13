Jugador que pasó del América al Cali destapa cruda verdad detrás de su salida: “Ya no quiero”

El lateral derecho Juan Camilo Angulo, quien actualmente milita en el Internacional de Palmira, recordó su trayectoria en la liga colombiana.

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El futbolista es reconocido por su transferencia directa desde el América de Cali hacia su rival de patio, el Deportivo Cali. En una entrevista concedida al pódcast Minuto 90, el defensor detalló cómo se gestionó su salida en el año 2018.

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Angulo explicó las tensiones internas que vivía en el conjunto escarlata, debido a la falta de acuerdos para prolongar su contrato. El jugador manifestó que su intención inicial era renovar con el América, puesto que le restaban seis meses de contrato y su rendimiento individual era destacado, a pesar de que el plantel no logró la clasificación a las finales en el primer semestre de ese año.

Las negociaciones con la dirigencia escarlata

Ante el interés de otros clubes del torneo local como Junior y Millonarios, el lateral intentó concretar una reunión con el máximo accionista del conjunto escarlata, Tulio Gómez.

El futbolista solicitó una definición sobre su situación contractual, argumentando que la institución pedía una alta compensación económica a los equipos interesados, pero no avanzaba en su renovación y podría marcharse libre en unos meses.

Michael Ortega y Juan Camilo Angulo del Cali celebran con el trofeo como campeones después del partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Respecto a este acercamiento con el directivo, Juan Camilo Angulo afirmó en el pódcast: “Le hablo de la renovación y nada. Me decía que esperáramos a que pasara el mundial”.

El deportista continuó insistiéndole a Gómez que se hablara cuanto antes de su renovación; sin embargo, según comentó Angulo, este nunca dio una respuesta directa, por lo que el lateral asistía a los entrenamientos desmotivado.

El acercamiento del Deportivo Cali

La propuesta formal del conjunto azucarero llegó a través de Alex Viveros, un intermediario que estaba en el sitio de entrenamiento. El representante le planteó la posibilidad de un fichaje definitivo mediante el pago de la cláusula de rescisión.

Tras evaluar el panorama junto a su familia, el defensor aceptó reunirse con los directivos del equipo rival para acordar los términos económicos.

Finalmente, el jugador notificó su decisión de abandonar al cuadro rojo directamente en las oficinas de la institución. En el diálogo con el máximo accionista, Angulo fue enfático sobre su postura y declaró: “Ya no quiero estar aquí en este equipo, me voy para el Cali”.

Tras este encuentro, el lateral dejó de asistir a las prácticas mientras los medios de comunicación confirmaban su vinculación con la escuadra verdiblanca.