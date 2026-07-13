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Jorge Luis Pinto opinó cuál jugador no debe seguir en la Selección Colombia: “No rindió”

Pinto, como uno de los técnicos más reconocidos en Colombia, analizó al plantel cafetero tras la eliminación del Mundial 2026.

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Redacción Deportes
13 de julio de 2026 a las 6:20 a. m.
Jorge Luis Pinto se refirió a la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 y habló de los jugadores que deberían salir.
Jorge Luis Pinto se refirió a la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 y habló de los jugadores que deberían salir. Foto: Izq: YouTube - Jorge Luis Pinto / Der: Getty Images.

Para Jorge Luis Pinto, James Rodríguez tiene que encabezar la lista de jugadores que no deberían seguir en la Selección Colombia. Según el experimentado estratega, el recambio en el plantel Tricolor debe alcanzar buena parte de la base del equipo.

James Rodríguez (izq.) y Richard Ríos (der.) en el Mundial 2026 al servicio de la Selección Colombia.
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James Rodríguez jugando con la Selección Colombia en el Mundial 2026.
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Pinto, quien dirigió a la Selección Colombia entre 2006 y 2008, se pronunció constantemente sobre la actualidad del plantel cafetero, tanto en el Mundial 2026 como antes del inicio del torneo.

“Tienen que salir como 10 jugadores, encabezados por James“: Pinto

Jorge Luis Pinto lo dijo en diálogo con Mañanas Blu, de Blu Radio: “Tienen que salir como 10 jugadores, encabezados por James, que el profesor se enamoró de él, porque pensó que iba a rendir y no rindió. Pero son decisiones de los técnicos que a veces nos equivocamos”.

James Rodríguez jugando con la Selección Colombia en el Mundial 2026.
James Rodríguez jugando con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Y no solo es la opinión del estratega santandereano de 73 años. Las críticas le han caído a James Rodríguez en gran volumen, debido al desempeño del 10 de la Selección Colombia a lo largo del Mundial 2026.

Es cierto que James disputó los cinco partidos de Colombia en la cita orbital, y todos como titular. Néstor Lorenzo le dio la confianza al volante cafetero, aunque sus desempeños en el campo no hayan sido determinantes. Al final, acababa siendo sustituido en los segundos tiempos.

Eso sí, Pinto no considera que James Rodríguez debe ser el único en salir de la Selección Colombia. Cree que los cambios deben ser de fondo, rescatando a futbolistas que tuvieron un excelente desempeño, como Gustavo Puerta.

Otro de los que dejó dudas fue Luis Díaz. Tras una estelar temporada en Bayern Múnich, el guajiro no pudo emular con Colombia lo hecho en el elenco bávaro. A él también le llovieron críticas, aunque Jorge Luis, sobre él, fue claro.

“A Luis Díaz le faltó un volante que lo pudiera respaldar en el accionar colectivo. El equipo no le ayudó y él, individualmente, no encontró el Mundial, no pudo hacerlo", soltó Jorge Luis Pinto.

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 03: Luis Diaz #7 of Colombia looks on during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Colombia and Ghana at Kansas City Stadium on July 03, 2026 in Kansas City, Missouri. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Para Pinto, a Luis Díaz le hizo falta un volante que lo acompañara en lo colectivo. Foto: Getty Images via AFP

Ya a nivel general, opinó: “La jerarquía se construye, eso nos faltó a nosotros, construirla entrenando las cosas: cómo se presiona, cómo se ataca, ahí se empieza a tener jerarquía en un equipo y los jugadores”.

Ahora, la expectativa está puesta en qué va a pasar con la Selección Colombia de cara al proceso mundialista de 2030. La continuidad de Néstor Lorenzo sigue en veremos, más allá de que algunos periodistas deportivos la dan como un hecho, y se divisa un recambio generacional en el combinado Tricolor.