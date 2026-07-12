Anuncio del Chelsea por el fichaje de un jugador colombiano tras el Mundial 2026: Fabrizio Romano lo confirmó

Fue el colombiano con mejores números en el Mundial 2026 y además marcó registros para la historia de la Copa del Mundo. Se convirtió en el goleador de su selección nacional y ahora se cotiza en el exterior, a tal punto que forzó el pronunciamiento del Chelsea, uno de los equipos más tradicionales de la Premier League, que es habitual verlo con estrellas en su nómina.

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Un fichaje que sería histórico para Colombia en el exterior, pues los únicos jugadores colombianos hasta el momento en el Chelsea son Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García, con pocos minutos y sin pena ni gloria. A comparación de la rama femenina, pues Mayra Ramírez es la estrella goleadora en Inglaterra y Europa.

Ahora, parecía que había posibilidades para Julián Quiñones, jugador colombiano nacionalizado mexicano en 2023 que hizo historia en el Mundial 2026 con el seleccionado azteca. El atacante es oriundo del municipio Magüí Payán, en el departamento de Nariño, y actualmente milita en Al-Qadisiya de la Saudi Pro League.

El mismo Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes en Europa, difundió el anuncio del Chelsea sobre el fichaje de Julián Quiñones ante los rumores que ya avanzaban en México. Es confirmado que el club azul de Londres, por ahora, no seguirá en carrera por la operación para firmarlo como refuerzo.

Julián Quiñones celebra en el Azteca Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

“El Chelsea no ha presentado ninguna oferta por Julián Quiñones, a pesar de las informaciones procedentes de Arabia Saudí”, fue la comunicación del equipo inglés, a través de Romano, donde avisa que no va por el nariñense en este mercado de pases.

Julián Quiñones se cotiza en el exterior

Tras el buen Mundial que hizo con México, Quiñones se cotiza en el exterior y su cláusula en Arabia Saudita va en aumento. El jugador podría salir rumbo al fútbol de Europa y no se descartan movimientos en próximos días.

Con un despliegue físico imponente y una jerarquía absoluta sobre el césped del Estadio Azteca, en un tándem con Raúl Jiménez en el frente de ataque, el naturalizado mexicano se convirtió en gran protagonista al quebrar estadísticas que le dan la vuelta al mundo.

Julián Quiñones celebra el gol ante Sudáfrica. Foto: Anadolu via Getty Images

Se convirtió en el primer colombiano en marcar el primer gol en la historia de los Mundiales.

Anotó el primer gol del Mundial 2026.

Es el tercer gol más rápido en la historia de México en Mundiales.

Cerró la Copa del Mundo con cuatro goles y una asistencia, siendo el goleador de México en el evento.

Estos números son suficientes para cerrar como el mejor jugador colombiano en el Mundial 2026, por encima de todos los jugadores de la Selección Colombia.