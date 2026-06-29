Enzo Maresca podría llevarse a una figura del Chelsea para Manchester City: esto dicen en Inglaterra

¿Enzo Fernández podría llegar al Manchester City? Los rumores empezaron a sonar, pues con la llegada del técnico Enzo Maresca a the citizens, como reemplazo de Pep Guardiola, sería un movimiento posible. Al menos así lo detalla la prensa inglesa.

Enzo Fernández, titular y figura del Chelsea. Foto: Visionhaus/Getty Images

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Maresca dirigió a Enzo Fernández en Chelsea, actual equipo del argentino. Por su importancia, dan como posibilidad la llegada del volante de 25 años al equipo Manchester, que arrancará una reestructuración.

La propia BBC menciona que Fernández y Malo Gusto fueron los más usados por Enzo en Chelsea. “¿Alguno de ellos dará ese paso y se reunirá con su antiguo entrenador principal?“, reseña el medio referenciado.

La presentación de Maresca en Manchester City

Maresca, de 46 años, fue entrenador adjunto de Pep Guardiola en la temporada 2022-2023 en el club citizen y estaba libre desde su marcha el 1 de enero del Chelsea. Con el club londinense, al que entrenó durante un año y medio, ganó la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025.

“El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la ocasión de dirigir al equipo es una oportunidad brillante para mí”, declaró el italiano, citado en un comunicado del City.

“Este será mi tercer paso por el club. Conozco al club, conozco las exigencias y conozco las expectativas”, añadió Maresca, que dice estar ansioso de “empezar a dirigir a los jugadores. Quiero que ganemos jugando buen fútbol y disfrutando la presión de representar al Manchester City”.

El primer paso del italiano por el club citizen fue en la temporada 2020-2021, cuando tomó las riendas del equipo Sub-23 con el que conquistó el campeonato de academias. En la temporada 2022-2023 regresó al Etihad, esta vez en calidad de entrenador adjunto de Guardiola.

Esa temporada, el City logró el triplete, culminado con la primera Liga de Campeones de la historia del club. Al término del curso, Maresca puso rumbo al Leicester con el objetivo de devolver los Foxes a primera división.

Luego de asegurar el ascenso a Premier League, Maresca dio su primer salto al banquillo de uno de los equipos del big six inglés: el Chelsea.

Los blues, un gigante dormido, conquistaron la modesta Conference League y, sobre todo, la primera edición del nuevo Mundial de Clubes, gracias a un fútbol coherente con un grupo de jóvenes jugadores.

Pero un año y medio después de su llegada a Stamford Bridge, el Chelsea anunció el 1 de enero de 2026, en un escueto comunicado, la marcha del técnico.

*Con información de AFP