Dayro Moreno lidera al Once Caldas: se pusieron la 10 y el gesto de ayuda por el terremoto conmueve a Colombia

Momentos de tensión y angustia se viven en el país debido al terremoto que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto. El movimiento telúrico afectó a ciudades principales como Cali, Armenia, Manizales y Pereira y sus municipios cercanos, donde se reporta número de víctimas en aumento, así como universidades, edificios y demás estructuras colapsadas o dañadas.

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En ese sentido, el Once Caldas ha vivido una semana marcada por la situación de emergencia que afronta Manizales tras el desastre natural que afectó a la ciudad. Luego de manifestar que no disputarán sus partidos hasta que mejoren las condiciones en la capital de Caldas, varios jugadores se han sumado a las labores de ayuda para los damnificados.

En el Coliseo Menor de Manizales, Dayro Moreno, Jefry Zapata y Juan Pablo Patiño, jugadores del Once Caldas, participaron en la jornada de recolección y entrega de ayudas para las personas afectadas por el terremoto, actividad que ha congregado a cientos de voluntarios.

Antes, Andrés Correa, también integrante del equipo, habló con Zona Libre de Humo sobre la posición de la plantilla. El lateral señaló que la decisión es conjunta y que los jugadores no disputarán los partidos, incluso si reciben sanciones.

Por ahora, el grupo ha dejado en segundo plano las actividades deportivas de la Liga BetPlay y concentra parte de sus esfuerzos en las labores de apoyo a los damnificados que dejó el terremoto.

🇨🇴 En el Coliseo Menor de Manizales, Dayro Moreno, Jefry Zapata y Juan Pablo Patiño se unieron a la jornada de ayudas para los damnificados del terremoto, que reúne a cientos de voluntarios.



Video: Cuenta de X de Luis Fernando Trejos @luisfernandot07 pic.twitter.com/79WOYcwn0E — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 14, 2026

El video fue captado por el periodista de La Patria de Manizales, Luis Fernando Trejos, donde se ve a Dayro Moreno liderando la jornada de ayudas y la recolección de insumos y primeros auxilios para los más damnificados.

Jefry Zapata, víctima del terremoto

Precisamente, uno de los damnificados por el terremoto fue el jugador Jefry Zapata, quien se dejó ver en el coliseo ayudando con los insumos. El volante relató que vivió durísimos momentos durante el movimiento telúrico. En sus redes sociales, en días pasados, publicó las averías de su vivienda. En el recorrido que hace con su cámara, se ven varias grietas en las paredes.

Durísimo momento para el jugador del Once Caldas, que enfrenta el susto por el terremoto y el colapso de su vivienda. Pese a ello, sacó fuerza y mucha valentía para pensar en las víctimas que sufrieron más que él en esta catástrofe natural.

Siendo Manizales una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, el club blanco tendrá varios días de ausencia en la Liga Betplay mientras intenta recuperarse del evento natural. Aunque la postura es clara y no piensan jugar.