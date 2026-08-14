Coopebombas pone a disposición 8.200 taxis gratuitamente en Medellín para ayudar por la emergencia; así funcionará el apoyo

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, el gremio de taxistas de Medellín anunció una iniciativa para apoyar las labores de evaluación de los daños en las zonas afectadas.

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Coopebombas puso a disposición más de 8.200 taxis para transportar de manera gratuita a los ingenieros estructurales que realizan las inspecciones técnicas de las edificaciones. Los servicios son coordinados previamente con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y la Alcaldía de Medellín.

¿Para qué se utilizarán los taxis?

Los vehículos serán utilizados para movilizar a los profesionales encargados de revisar las condiciones de las estructuras que resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

Estas inspecciones son fundamentales para establecer si una edificación puede continuar siendo habitada o si, por el contrario, representa algún riesgo para sus ocupantes y requiere evacuación.

La medida fue tomada únicamente por Coopebombas. Foto: EPM

La cooperativa explicó que la decisión hace parte de su respuesta solidaria ante la emergencia.

“Ante los momentos difíciles que afronta nuestro país, el corazón de Coopebombas late con más fuerza y solidaridad. Los servicios están siendo coordinados previamente por la empresa y el DAGRD”, expuso en su comunicado Coopebombas.

Es importante precisar que la operación no corresponde a un servicio abierto para que cualquier ciudadano solicite un taxi gratuitamente. Los desplazamientos están destinados a los ingenieros que participan en las inspecciones y deben ser coordinados previamente entre las entidades responsables.

La emergencia en Medellín

De acuerdo con los reportes oficiales, 102 municipios de Antioquia quedaron afectados y se contabilizaron más de 2.300 viviendas con daños, además de afectaciones en sedes educativas, infraestructura hospitalaria y edificios de alcaldías.

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Así, el transporte de los profesionales encargados de evaluar las estructuras se convierte en una pieza adicional de la respuesta a la emergencia, especialmente para determinar qué inmuebles pueden ser habitados nuevamente y cuáles requieren medidas de seguridad.

La iniciativa de Coopebombas busca, de esta manera, poner la capacidad de transporte del gremio al servicio de las labores técnicas que se adelantan tras el terremoto.

Medellín también envió ingenieros a las otras regiones del país

La iniciativa de los taxistas se produce mientras la capital antioqueña también moviliza personal especializado hacia las regiones más afectadas.

Un grupo de 13 ingenieros e ingenieras voluntarios viajó al Eje Cafetero para apoyar las evaluaciones de las edificaciones afectadas. Los profesionales fueron capacitados por el DAGRD en inspección de estructuras y tienen como objetivo determinar las condiciones de seguridad y habitabilidad de los inmuebles.

La comisión fue articulada por la Alcaldía de Medellín, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y la Asociación de Ingenieros Estructurales, con apoyo de empresas privadas para la logística y financiación del traslado.