Gremio de taxistas propone al Gobierno De La Espriella una medida temporal para agilizar ayudas tras el terremoto en Colombia

Tras los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto de 2026, en el que un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia, ciudadanos y distintas entidades del país han estado llevando a cabo acciones humanitarias para poder ayudar a las personas damnificadas.

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Dentro de este aspecto, organizaciones del sector de transporte, como el gremio de taxistas, han reiterado su apoyo para acompañar la situación que se registra en el país, que ha dejado cientos de personas fallecidas y heridas a causa del temblor registrado hace unos días.

Ante estos hechos, el líder del gremio de taxistas, Hugo Ospina, ha hecho un llamado al Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella para que se adopte cierta medida que ayudaría al traslado de donaciones y ayudas hacia los municipios y ciudades afectadas.

RESCATES - TERREMOTO- SISMO - POLICIA RESCATE - RESCATISTAS Foto: ALCALDÍA DE CALI

A través de un video, Ospina comentó que mantuvo un espacio de diálogo con otros líderes sindicales sobre algunas dificultades que estarían enfrentando algunos transportadores del país que están intentando llevar insumos a las zonas más dañadas por el terremoto.

El líder del gremio indicó que varios de estos taxistas han sido detenidos en las vías al no contar con la planilla de viaje ocasional, documento legal obligatorio en el país que autoriza a los vehículos de servicio público a hacer un viaje por fuera de su zona autorizada.

Con motivo de la ayuda humanitaria que varios taxistas están realizando en el país, Ospina le pide al Gobierno Nacional, por medio de la ministra y el viceministro de transporte, Elsa Noguera y Miguel Vergara, que se suspenda temporalmente la planilla de viaje ocasional.

De esta forma, aquellos conductores que prestan este tipo de servicio podrán desplazarse hacia los puntos afectados por la emergencia para transportar medicinas, alimentos no perecederos e insumos sin tener que preocuparse por portar el documento.

Ospina afirma que, luego de que se tenga mayor control sobre el hecho ocurrido en el país, se podrá volver a restablecer la planilla de viaje ocasional.

“De manera urgente e inmediata, solicitamos que en todos los municipios circunvecinos y ciudades afectadas por el terremoto se elimine la planilla de viajes, ya que han tratado de llevar insumos, medicinas y productos no perecederos, pero ha sido imposible porque son detenidos en la vía si no llevan este documento. Le hago este llamado urgente al Gobierno nacional, a la ministra de Transporte y al señor viceministro de Transporte”, comentó.