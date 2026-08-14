Lluvia de críticas a Don Jediondo por broma en pleno centro de acopio por el que exigen disculpas públicas

Una fuerte corriente de opiniones encontradas se ha registrado en redes tras una emisión en vivo liderada por el humorista Pedro González, conocido popularmente como Don Jediondo, y la periodista Carolina Sierra. El episodio ocurrió en medio de las jornadas de recolección de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por el reciente sismo de magnitud 7.4 que afectó al país.

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En el marco del cubrimiento especial realizado por el equipo del programa radial La Luciérnaga, de Caracol Radio, González se desplazó hacia uno de los puntos habilitados en Bogotá para recepcionar los víveres y enseres donados por la ciudadanía.

El hecho ocurrió cuando el humorista realizaba un despacho desde la gramilla del estadio junto a una carretilla cargada de cajas de ayuda humanitaria.

“¿Dónde se entrega este material? Voy a quitar el micrófono y vamos a ver”, comentó González frente a las cámaras. Acto seguido, levantó una de las cajas de la carretilla para revelar que debajo se encontraba escondida la reportera Carolina Sierra, quien entre risas justificó la broma señalando: “Mi ADN sirve, aquí le toca a uno poner el cuerpo”.

La reacción en el set de transmisión no se hizo esperar. El periodista Gabriel Delascasas reprochó de inmediato el gesto al aire, manifestando tajantemente: “Eso es una ridiculez”.

La escena se viralizó en redes, donde cientos de internautas y televidentes expresaron su indignación, calificando la dinámica como una falta de respeto y una actitud “desatinada” frente a la gravedad de la emergencia nacional y el trabajo que realizan miles de voluntarios.

Ojalá pida disculpas @DonJediondo sobre esta estupidez. Acá estamos hablando de vidas; Inclusive @gabodelascasas le dijo que es una ridiculez. https://t.co/SHuSddQidy — Esteban Restrepo (@estebanrestre) August 14, 2026

Tras la difusión del fragmento en plataformas como X e Instagram, diversos usuarios manifestaron su descontento con el tono utilizado por los comunicadores. Varios internautas apuntaron a la necesidad de mantener la sobriedad, la empatía y el respeto institucional ante emergencias de gran escala que involucran pérdida de vidas humanas y de bienes.

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Por otro lado, sectores del público han argumentado que el formato habitual de La Luciérnaga contempla el uso del humor y la sátira, aunque la mayoría de los comentarios coincidieron en que el escenario de asistencia humanitaria exige mayor respeto.

Hasta el momento, ni Pedro González ni Carolina Sierra han emitido comunicados oficiales manifestándose sobre las peticiones de disculpas requeridas por varios sectores de la audiencia.