“El domingo te vas a casar”: la desgarradora búsqueda del padre de Juan Felipe Giraldo tras el terremoto en Pereira

Tras el reciente sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en las zonas más afectadas. En Pereira, la atención está fija en el colapso de la infraestructura del Hotel Dibeni, donde permanecen las labores de localización de posibles sobrevivientes.

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Entre los familiares que acompañan el operativo en el sitio se encuentra Hernán Giraldo, quien busca a su hijo, Juan Felipe Giraldo, de 24 años, reportado como desaparecido desde el momento del movimiento telúrico.

Juan Felipe, comerciante de monturas y gafas radicado en Bogotá y oriundo de El Santuario, Antioquia, había arribado a la capital risaraldense en la madrugada del lunes en el marco de una correría laboral.

Horas después de su ingreso al hotel, la estructura cedió ante la fuerza del sismo. Desde entonces, sus allegados han solicitado el apoyo de las autoridades y la ciudadanía para reconstruir sus últimas horas y dar con su paradero.

El caso ha generado especial atención debido al contexto familiar del joven. Juan Felipe tenía programado contraer matrimonio este domingo con su prometida, Natalia Patiño, con quien además tiene un hijo de dos años.

En declaraciones concedidas a diferentes medios, Patiño expresó el difícil momento que atraviesa la familia desde Bogotá, al tiempo que mantiene la expectativa de recibir noticias favorables sobre la búsqueda.

Por su parte, Hernán Giraldo llegó a la zona de la emergencia para seguir de cerca cada maniobra de los rescatistas.

En un video difundido a través de redes sociales, el padre declaró que sostiene la fe en que su hijo se encuentre resguardado en algún espacio de la edificación colapsada. “Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza (…) estoy seguro de que mi hijo está vivo”, afirmó.

En sus intervenciones públicas, Giraldo dirigió palabras a su hijo con la firme convicción de que su matrimonio solo sufrirá un aplazamiento temporal mientras concluyen las tareas de rescate: “Hijo, te amo, el domingo vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”, expresó ante los medios presentes en la zona.

Los cuerpos de socorro mantienen la remoción controlada de escombros en el Hotel Dibeni, aplicando protocolos de búsqueda en estructuras colapsadas. La familia presupone que el joven pudo haber quedado protegido en los denominados “vacíos de vida”, bolsas de aire que suelen formarse cuando colapsan placas de concreto.

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Hasta el momento, las autoridades locales y los organismos de socorro no han emitido un parte oficial que confirme el hallazgo de Juan Felipe Giraldo. Sin embargo, los equipos técnicos continúan rastreando la zona con equipos especializados para descartar o confirmar señales de vida entre las ruinas.

La familia Giraldo ha dispuesto las líneas telefónicas 300 285 0231 y 318 237 9488 para recibir cualquier información que permita a las autoridades orientar la búsqueda de Juan Felipe.