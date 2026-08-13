El urgente pedido de Karol G tras el terremoto que afectó distintas zonas en el país: “Colombia, te amo”

Tras la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto en el territorio colombiano, la cantante antioqueña Karol G hizo un pronunciamiento público a través de sus redes sociales para manifestar su solidaridad con las familias afectadas. Asimismo, dio pautas para la organización del apoyo logístico en las zonas impactadas.

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A través de dos publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete abordó la coyuntura nacional destacando la respuesta colectiva de la ciudadanía y enfatizando la necesidad de actuar con responsabilidad técnica en la entrega de ayudas, así como en el desarrollo de las labores de búsqueda.

En sus mensajes, la artista señaló que en situaciones de desastre la efectividad de la ayuda depende de una correcta articulación. “A las personas que tienen puntos de donación, recuerden asesorarse muy bien sobre dónde y cómo va a llegar esa ayuda. Muchas veces hay muchísimo para dar, pero no siempre termina llegando como debe y a las personas que realmente lo necesitan”, expresó.

Asimismo, Karol G hizo una recomendación directa a la ciudadanía respecto a la presencia de personas no capacitadas en los sitios donde se desarrollan operaciones de rescate.

La artista instó a no interferir con el personal especializado para optimizar los tiempos de atención a los sobrevivientes. “Entiendo que emociona y llena de esperanza estar cerca cuando están rescatando personas, pero si no tenemos una función específica para ayudar, lo mejor que podemos hacer es dejarles el espacio a los rescatistas para trabajar”, dijo.

La cantante también recalcó la importancia de mantener la asistencia económica y social a mediano y largo plazo, señalando que la fase crítica no concluye con la remoción de escombros, dado que las familias enfrentan pérdidas de vivienda, empleo y sustento.

Previo a las declaraciones de la cantante, la Fundación Con Cora, liderada por la artista, hizo públicos los detalles de su esquema de atención frente a la coyuntura.

Jessica Giraldo Navarro, vocera y ejecutiva de la fundación, precisó los insumos prioritarios que se trasladan a los territorios impactados: “Estaremos llegando con insumos médicos, agua, alimentos no perecederos, kits de aseo, pañales y otros utensilios que se están requiriendo con urgencia en varios de los municipios afectados por el terremoto en el Chocó y el Valle del Cauca”, afirmó.

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El terremoto del 10 de agosto tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectando diversas localidades del occidente colombiano, entre ellas Cali y Pereira. De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades nacionales, el evento sísmico ha dejado más de 200 personas fallecidas y miles de damnificados.

El Gobierno nacional declaró el estado de desastre nacional e instaló un Puesto de Mando Unificado para articular las labores de rescate, remoción de escombros y atención prioritaria a las poblaciones afectadas.