Pipe Bueno confirmó que la casa de su abuela se derrumbó en el terremoto: se mostró afectado

Pipe Bueno habló sobre las consecuencias que dejó el fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y reveló que su familia también resultó afectada por la emergencia.

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El cantante aseguró que sus seres queridos se encuentran principalmente en el Eje Cafetero, entre Pereira y algunos municipios del Valle del Cauca, por lo que la situación lo golpeó de manera directa.

A través de sus historias de Instagram, el artista se mostró visiblemente afectado y reconoció que todavía le cuesta asimilar lo ocurrido. “Bueno, familia Bella por acá, conectándome, yo creo que a todos nos ha costado asimilar todo lo que está pasando estos dos días han sido difíciles, yo todavía ni lo puedo creer, he estado como en shock”, expresó.

Pipe Bueno anunció concierto para beneficiar a los damnificados del terremoto. Foto: INSTAGRAM @pipebueno

Pipe Bueno explicó que tanto su familia materna como paterna viven en las zonas que sintieron con mayor fuerza el movimiento telúrico. “A nivel personal quiero que sepan que toda mi familia materna y paterna se encuentra en el eje cafetero específicamente en Pereira y en algunos pueblos del Valle del Cauca, así que de manera muy directa fui afectado en este sentido”, afirmó.

El cantante también recordó el momento que vivió junto a Luisa Fernanda W y sus hijos en Medellín. Aunque aseguró que no sufrió consecuencias mayores, reconoció el temor que experimentó durante el terremoto.

“Y aunque estuve en boxer, en ropa de interior con mi esposa, con mis hijos en la mano creyendo que hasta ahí fue, aquí no pasó a mayores”, relató.

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Sin embargo, la situación fue diferente para algunos de sus familiares. Pipe Bueno confirmó que varias propiedades de sus abuelos sufrieron graves daños y contó que una de sus primas logró salir de una universidad afectada por el movimiento.

“Mi familia que sí lo vivió terrible, o sea el apartamento de mi abuela está hecho mier#@”, manifestó el artista. Posteriormente, explicó que su prima estaba en la universidad cuando ocurrió la emergencia y que logró salir del lugar.

Uno de los momentos en los que el cantante de música popular se mostró más afectado fue cuando habló de la vivienda de su abuela materna. “La casa de mi abuela materna se derrumbó la parte trasera, se craqueó toda la casa porque es una casa de pueblo”, contó.

También mencionó daños en el apartamento de su abuela paterna, aunque destacó que, frente a la pérdida de vidas, los daños materiales pueden recuperarse. “En fin, pérdidas materiales, el apartamento también de mi abuela paterna, pero cosas que se recuperan”, afirmó.

Además de contar lo ocurrido con su familia, Pipe Bueno anunció que buscará ayudar a las comunidades afectadas.

El cantante explicó que participará en una jornada de recolección de donaciones en Medellín y que este sábado se realizará un concierto en el que la totalidad del dinero de las entradas será destinado a los damnificados.