Danna García confirmó la muerte de su padre y lo despidió con un doloroso mensaje

Danna García, una de las actrices más populares de Colombia, conmovió a sus millones de seguidores en Instagram. En las primeras horas de este jueves, 13 de agosto, confirmó la muerte de su padre, Jaime García, y compartió un doloroso mensaje tras su partida.

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La artista, reconocida por su participación en producciones como Un gancho al corazón, Bella calamidades y Pasión de gavilanes, abrió su corazón y escribió:

“Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor. Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás?“.

Danna García, actriz colombiana. Foto: Instagram @dannagarciao

Además, compartió una galería de fotografías en la que recordó algunos de los momentos más importantes que vivieron en familia y destacó la importancia de la relación que mantuvieron como padre e hija a lo largo de su vida.

“Te extraño. Buen viaje, Papi… sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo”. finalizó.

Como era de esperarse, muchos de sus seguidores se pronunciaron en la sección de comentarios y le dejaron mensajes de apoyo en medio del difícil momento que atraviesa.

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Famosos que se pronunciaron tras la muerte del padre de Danna García

En medio del duelo que atraviesa la actriz, varias figuras públicas también se hicieron presentes en redes sociales con emotivos mensajes de solidaridad y apoyo.

Sus palabras estuvieron dirigidas a acompañarla en este difícil momento y expresarles sus condolencias tras la pérdida de su padre.

Rafael Poveda: “Danna, cómo lo lamento. Te envío un abrazo inmenso. Que Dios tenga en su gloria a tu papá”.

Juan Baptista: “Amor, te acompaño en tus sentimientos. Ahora está descansando al lado de Dios y estará siempre contigo y ahora cuidándote con una fuerza increíble”.

Carolina Cruz: “Te abrazo muy fuerte”.

Angelique Boyer: “Abrazo muy fuerte a tu alma”.

Yaneth Waldman: “Dannita, lindo, lo siento mucho. Te mando un abrazo”.