Nana Calistar expuso el horóscopo de hoy, jueves 13 de agosto; reveló lo que le depara el futuro a los signos

La astrología nunca deja de sorprender a las personas y por esta razón hay quienes consultan de forma frecuente el horóscopo, para saber qué les depara el futuro sobre todo en temas del amor, el dinero, el trabajo y la salud.
Varias personalidades que se enfocan a entender el mensaje de los astros han ganado reconocimiento en el mundo y en México está Nana Calistar, astróloga que tiene una forma bastante directa de dar sus predicciones y/o vaticinios.
Horóscopo de Nana Calistar este jueves, 13 de agosto de 2026
- Aries
“Aguas con una amistad, Aries, porque este 13 de agosto de 2026 podrías descubrir que algo que contaste en confianza ya anda paseándose de boca en boca como charola de bocadillos en quinceañera. Una persona cercana podría soltar información privada para quedar bien con terceros o simplemente porque trae la lengua más floja que tornillo de abanico viejo”.
- Tauro
“Cambios importantes comienzan a acomodarse para ti, Tauro, y este 13 de agosto de 2026 podrías recibir la prueba que necesitabas para quitarte finalmente la venda de los ojos respecto a una persona. Algo que diga, haga o deje de hacer te mostrará una cara que anteriormente no querías aceptar”.
- Géminis
“Nuevas personas comenzarán a entrar en tu vida, Géminis, y este 13 de agosto de 2026 podrías darte cuenta de que necesitabas cambiar de ambiente más de lo que imaginabas. Se visualizan amistades diferentes a las que acostumbras frecuentar, con ideas, maneras de vivir o intereses”.
- Cáncer
“Cuida mucho tus pensamientos este 13 de agosto de 2026, Cáncer, porque tu cabeza podría ponerse creativa para lo que no debe y llevarte nuevamente hasta una persona del pasado que, siendo sinceros, dejó más problemas que recuerdos bonitos. No confundas estar aburrido, sensible o nostálgico con seguir enamorado”.
- Leo
“Cambios fuertes en el amor se comienzan a cocinar para ti, Leo, y esta vez no serán de esos que nomás llegan a revolverte el gallinero y después desaparecen como si debieran renta. Se marca la llegada o acercamiento de una persona de piel trigueña que despertará tu curiosidad y podría hacerte cambiar ciertas ideas que traías muy arraigadas sobre las relaciones”.
- Virgo
“Ponte las pilas, Virgo, porque este 13 de agosto de 2026 necesitas dejar de hacerte chiquito o chiquita para que otras personas se sientan grandes. Tienes carácter, inteligencia y suficiente colmillo para conseguir muchas de las cosas que deseas, pero de repente te apendejas esperando que los demás reaccionen como tú reaccionarías”.
- Libra
“Ponte las pilas, Libra, porque este 13 de agosto de 2026 tendrás que demostrarte que tus metas no se cumplen nomás con visualizarlas mientras estás acostado viendo el techo. Traes planes que podrían darte muy buenos resultados antes de terminar agosto, pero necesitas organización”.
- Escorpio
“Tu carácter será una de tus mejores armas este 13 de agosto de 2026, Escorpio, pero tendrás que utilizarlo con inteligencia porque una cosa es tener pantalones y otra andar queriendo atropellar gente con ellos. Traes una seguridad diferente y comenzarás a darte cuenta de que muchas situaciones que antes te hacían perder el sueño, ahora te valen tres hectáreas de pepino”.
- Sagitario
“Cuida muchísimo lo que cuentas y a quien se lo cuentas, Sagitario, porque este 13 de agosto de 2026 habrá gente haciendo preguntas con cara de inocente cuando en realidad trae alma de Ministerio Público. No todo aquel que pregunta cómo estás necesita conocer el capítulo completo de tu vida”.
- Capricornio
“Grandes cambios comienzan a tomar forma para ti, Capricornio, y este 13 de agosto de 2026 será uno de esos días en que tendrás que decidir si sigues haciendo lo conocido o finalmente te atreves a mover aquello que lleva demasiado tiempo estancado. Se abre una etapa muy perra en la que podrías conseguir avances importantes, pero tampoco te confundas”.
- Acuario
“Momento de hacer limpia en cuestiones de amistad, Acuario, porque este 13 de agosto de 2026 comenzarás a descubrir que has estado regalando demasiado tiempo a personas que no sirven ni para ir a fregar a la gestora de sus días, mientras otras que realmente te estiman han quedado en segundo plano. No confundas diversión momentánea con amistad verdadera”.
- Piscis
“Un viaje o salida que traías atravesada entre ceja y ceja podría comenzar a tambalearse este 13 de agosto de 2026, Piscis. La causa tendrá mucho que ver con presupuesto, cambios de planes y, principalmente, con personas que al principio estaban muy puestas y ahora se hacen más pendejos que el que pregunta la hora mirando el reloj”.