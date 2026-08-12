Cadena de oración y asistencia humanitaria: la iniciativa de la primera dama, Ana Lucía Pineda, por las víctimas del terremoto

Tras la emergencia causada por el reciente movimiento telúrico en el país, la primera dama, Ana Lucía Pineda, convocó a la ciudadanía a unirse en una jornada de fe y solidaridad. A través de un video difundido en la plataforma Tigresas Moviéndose con Corazón, Pineda anunció la realización de una cadena de oración virtual a las 8:00 p. m., enfocada en brindar apoyo moral a los damnificados, rescatistas y familias afectadas por la tragedia.
Esta manifestación espiritual se suma a las acciones del Gobierno y de diversas organizaciones para coordinar la logística de asistencia en los territorios más golpeados por el evento sísmico.
En su mensaje, la primera dama destacó la dedicación del personal de rescate y voluntarios que trabajan en las labores de asistencia en los puntos de desastre. Durante su intervención, invitó a la ciudadanía a unirse en el rezo del Santo Rosario como un acto de acompañamiento simbólico y respaldo moral a quienes atraviesan momentos complejos.
“Seguimos uniendo esfuerzos para seguir ayudando y llevando todas estas ayudas humanitarias a los puntos donde están los damnificados, pero también tenemos una invitación muy especial y es unirnos en oración hoy a las 8 de la noche. Oremos por las familias que han padecido esta tragedia. Oremos por aquellos que todavía piden ayuda y necesitan que lleguen a los lugares más difíciles”, afirmó durante la transmisión.
El encuentro virtual contó con la participación del padre Rodolfo y de figuras reconocidas del ámbito público y social como Taliana Vargas y Rochi Stevenson, quienes acompañaron la transmisión a través de redes sociales para motivar la unión colectiva.
A la par de las actividades de apoyo espiritual, la atención institucional se ha volcado hacia el despacho de suministros básicos e infraestructura para la atención inmediata. Como SEMANA ha podido confirmar, se ha reportado el despliegue y movilización de más de 1.500 toneladas de asistencia humanitaria dirigidas a las zonas con mayores afectaciones.
De igual forma, la primera dama, Ana Lucía Pineda, confirmó la formalización de alianzas estratégicas con el sector privado y los gremios funerarios para garantizar la gratuidad y oportunidad en los servicios requeridos por las familias que sufrieron la pérdida de seres queridos a causa del sismo.
Las autoridades nacionales y los cuerpos de socorro mantienen activos los protocolos de respuesta e inspección técnica en las zonas vulnerables para evaluar la infraestructura dañada y prevenir emergencias secundarias.
Mientras las labores operativas avanzan en los departamentos afectados, los llamados de solidaridad continúan canalizándose a través de la recolección de insumos y el acompañamiento a las comunidades damnificadas.