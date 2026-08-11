Primera dama de Colombia publica lista de insumos que se necesitan para el rescate de mascotas, tras terremoto de 7.4

Colombia se vio sacudida el pasado lunes 10 de agosto de 2026 por un terremoto de magnitud 7.4 y profundidad de 96 kilómetros, según informó el Servicio Geológico Colombiano. Aunque los ojos de muchas personas en el país, en especial de los rescatistas y cuerpos de ayuda, se enfocan en las personas que están aún bajo los escombros, las mascotas también tienen importancia, ya que muchas familias buscan a sus perros y gatos, porque huyeron o se perdieron por el movimiento telúrico.

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Mediante sus redes sociales, Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación, se ha pronunciado para manifestar su solidaridad con el pueblo colombiano afectado y su voluntad para ayudar a la ciudadanía.

“Nos unimos en solidaridad con todas las familias afectadas por el sismo que sacudió hoy a distintas ciudades de Colombia. En estos momentos, lo más importante es salvar vidas y atender a quienes más lo necesitan”, escribió en su primer comunicado.

El terremoto del 10 de agosto en Colombia dejó decenas de estructuras colapsadas. Foto: Screenshot 'x'

“[…] He activado mi red solidaria de apoyo nacional, Tigresas de la Patria, con puntos de acopio para recolectar ayudas humanitarias y hacerlas llegar a las familias que hoy enfrentan momentos de dificultad”, añadió.

Tras pasar las primeras horas de la tragedia, la esposa del presidente Abelardo De La Espriella comenzó a publicar los insumos que se necesitan para atender a las personas afectadas y no dejó atrás a los animales. También compartió la lista de artículos que se necesitan para los rescates de las mascotas.

Primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, publicó los insumos que se necesitan para el rescate de mascotas

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, la primera dama publicó:

“Ayuda animal. Las mascotas también necesitan de tu apoyo”.

Lleva al Punto de Solidaridad más cercano tus aportes en:

Comida para perros y gatos (cachorros y adultos).

Insumos básicos veterinarios (clorhexidina, baxidin, cremas antibióticas).

Naproxeno y meloxican.

Cobijas.

Camas.

Collares isabelinos.

Arneses con sus correas.

Cocas de concentrado.

Agua.

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, publicó la lista de insumos para el rescate de mascotas. Foto: Instagram: @analu_pineda

Horas antes había compartido los elementos que más se necesitan para el trabajo de los rescatistas y la recuperación de las víctimas.

Elementos que se pueden donar:

Jabón y champú.

Cepillo y crema dental.

Toallas higiénicas.

Papel higiénico.

Pañales de bebé y adulto.

Toallitas húmedas.

Crema antipañalitis.

Toallas, colchonetas y mantas/cobijas.

Sábanas limpias.

Ropa en buen estado, organizada por tallas.

Linternas y baterías.

Guantes, tapabocas y elementos de protección.

Botiquines y elementos de primeros auxilios, sin medicamentos de prescripción.

Alimentos y elementos básicos para mascotas.

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Alimentos que se pueden donar: