Expopet: Buscan alcanzar más de 100 adopciones de perros y gatos en la feria

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Protección y Bienestar Animal, habilitó tres stands en la Feria Expopet que se llevará a cabo en Corferias, con el fin de lograr la adopción de 101 perros y gatos, en el marco de la campaña ‘adoptar es amar sin condiciones’.

Revise su localidad: Estos son los puntos de Bogotá donde esterilizarán gratis a perros y gatos en agosto

“Del 13 al 17 de agosto el IDPYBA estará presente en ExpoPet 2026 con una agenda que reúne adopciones, atención a la ciudadanía, orientación jurídica, educación en bienestar animal, emprendimientos y actividades para fortalecer la convivencia responsable con animales”, señaló la entidad.

Como parte de esta estrategia, el IDPYBA habilitó un proceso digital de preinscripción para adopciones, con el propósito de facilitar los trámites, reducir los tiempos de atención y permitir que las familias interesadas puedan avanzar previamente en el proceso antes de llegar a ExpoPet. El formulario está disponible en animalesbog.gov.co/expopet.

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Protección y Bienestar Animal, habilitó tres stands en la Feria Expopet que se llevará a cabo en Corferias, con el fin de lograr la adopción de 101 perros y gatos, en el marco de la campaña ‘adoptar es amar sin condiciones’ Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Las personas interesadas en hacer este proceso de adopción contarán con el acompañamiento del instituto durante la adaptación del animal a su nuevo hogar y recibirán kits de adopción que incluyen servicios veterinarios, regalos de empresas aliadas y boletas para ingresar de manera gratuita a Corferias.

El IDPYBA estará en tres puntos de ExpoPet

Durante los cinco días de feria, los visitantes podrán encontrar la oferta de la entidad en tres ubicaciones de Corferias:

Pabellón 3, nivel 1 Stand 630 – Adopciones

Este será uno de los principales puntos de encuentro para las personas interesadas en adoptar. Allí estarán perros y gatos disponibles para adopción, y se adelantarán los procesos correspondientes con las familias interesadas.

Los errores más delicados al alimentar a un cachorro y que pueden afectar su crecimiento

Pista de actividades

En este mismo pabellón el IDPYBA tendrá una agenda educativa con cuatro actividades:

Jueves 13 de agosto | 2:00 p. m. – 2:45 p. m.

Un vecino no se abandona, se cuida en comunidad.

Sábado 15 de agosto | 12:00 m. – 12:45 p. m.

Huellas Seguras.

Lunes 17 de agosto | 10:00 a. m. – 10:45 a. m.

El viaje de Otto tras las huellas de una vida.

Lunes 17 de agosto | 2:00 p. m. – 2:45 p. m.

AnimalArte: “Doblando historias de cuidado”.

Pabellón 8, nivel 1 Stand 302 – Stand principal

En este espacio los visitantes encontrarán atención jurídica, juegos interactivos alrededor de “El Vecino Buena Pata”, la participación de cinco fundaciones de la Red de Aliados, animales disponibles para adopción y emprendimientos relacionados con animales de compañía.

Frente al Pabellón 4 Carpa IDPYBA

La ciudadanía podrá acercarse a este punto para recibir atención ciudadana, participar en actividades de AnimalArte y conocer animales disponibles para adopción.

Una tarde para conocer a los pitbulls

Como parte de la programación especial de ExpoPet, el sábado 15 de agosto a las 4:00 p.m., en el Pet Arena se realizará la Tarde de Pitbulls.

La jornada contará con la presentación de los pitbulls de la Unidad de Cuidado Animal (UCA) y la charla “Más allá de la adopción: bienestar, adaptación y convivencia con animales de manejo especial”, un espacio para abordar aspectos relacionados con comportamiento, bienestar, adaptación y convivencia responsable.

Horarios de atención

Los tres espacios del IDPYBA estarán abiertos durante la feria de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. La atención de los procesos de adopción estará disponible de 12:00 m. a 6:00 p. m.