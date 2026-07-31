Revise su localidad: Estos son los puntos de Bogotá donde esterilizarán gratis a perros y gatos en agosto

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció recientemente la apertura de 12.000 nuevos cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante el mes de agosto de 2026.

“Como parte del programa ‘Corta a Tiempo’, la administración distrital llevará esta estrategia a diferentes localidades de Bogotá a través de jornadas móviles, sin suspender la atención en el punto fijo de esterilización del IDPYBA en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la carrera 106A No. 67-02, barrio El Muelle, localidad de Engativá”, señaló la entidad.

Durante el mes, se recorrerán sectores de las localidades de Fontibón, Suba, Bosa, Usaquén, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Usme, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Sumapaz y Barrios Unidos.

En esta programación algunas jornadas funcionarán mediante agendamiento a través del aplicativo del Instituto en https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos.

Otras jornadas se realizarán por convocatoria local, o mixta, “que se realizarán previamente en las localidades donde estarán ubicadas las Unidades Móviles. Cada una contará con hasta 200 cupos en cada una de las Unidades Móviles y Puntos Fijos”.

¿En qué consiste la estrategia ‘vecino bueno pata’ con la que se busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá?

A continuación, las fechas, horarios y lugares donde se llevarán a cabo las jornadas lideradas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal:

Requisitos para acceder al servicio

Los ciudadanos interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Presentar el documento de identidad.

Llevar perros o gatos mayores de cuatro meses de edad y en buen estado de salud.

Presentar un recibo de servicio público que permita verificar la residencia en estratos 1, 2 o 3.

Llevar a los perros con collar y traílla.

Transportar a los gatos en guacal o contenedor seguro.

La estrategia con la que busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

Por otra parte, Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá también lanzó la estrategia ‘Vecino buena pata‘ con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

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Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se contempla que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad donde viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias. “Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.