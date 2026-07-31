Parece haberse vuelto costumbre el irrespeto a los árbitros en el campo de juego sin ninguna consecuencia. En el pasado Mundial 2026, Lionel Messi tuvo un picante cara a cara con el juez João Pinheiro; ahora, lo tuvo Leandro Paredes (Boca Juniors) con Wilmar Roldán, juez colombiano, en la Copa Sudamericana.

En la noche del jueves pasado se jugaba el partido de vuelta de los playoffs de octavos de final. Boca Juniors visitó a O’Higgins en Chile, que lo complicó y llevó hasta la instancia de tiros desde el punto penal para definir el clasificado.

Durante la tanda hubo fallos de ambos, apareció Álvaro Montero y ayudó a los argentinos para pasar de ronda. Sin embargo, en el trámite del compromiso, Boca la pasó mal. A pesar de ser el favorito por el nombre que carga en el continente, perdió en el duelo de vuelta y la serie quedó 1-1 en el global.

Al parecer, esa frustración sentida por los jugadores de Boca Juniors se convirtió en discusiones y peleas. Una que libró el capitán Leandro Paredes tuvo como rival al juez cafetero Wilmar Roldán. Ambos se empujaron y dijeron un par de cosas dignas de un cara a cara caliente.

Para el futbolista, una decisión del juez no había sido correcta; por ello le protestó diciéndole: “Se lo lleva por delante”.

“Conmigo no” Roldán al bravero de paredes! pic.twitter.com/RxnVHl8pe6 — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) July 31, 2026

Ante dicha determinación, luego quedó registrado en cámaras que Roldán intentó apartar a Leandro; el jugador no se dejó intimidar y cargó contra el colombiano: “¿Empujando porque te crees vivo, ¿no?”.

Ahí fue donde más tomó vuelo la discusión; a ambos se les notaba molestos, pero Paredes decidió dejar la escena para evitar que lo amonestaran. Antes, le dijo a Wilmar: “Dale, dale. Cagón”.

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Así quedaron los octavos de la Copa Sudamericana 2026: cruces y clasificados

Roldán, de lejos, tenía en la mira a Paredes, mientras discutía con otros jugadores de Boca: “No me toques. Qué te crees, a mí no me toques”, expresó Paredes.

Aunque en la transmisión se pudo ver lo que se dijeron, cuentas dedicadas a la lectura de labios sacaron a relucir todo lo que se expresaron entre sí. Esto se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Sufrimos”: Leandro Paredes

A lo largo de los 90 minutos en suelo chileno, a Boca Juniors se le vio superado por el rival de turno. Paredes fue consciente de la mala noche que tuvieron: “Sufrimos, pero lo importante era clasificar y lo hicimos”.

“No conformes con la presentación. La idea del entrenador está clara y no pudimos plasmarla. Eso nos genera ese malestar”, reflexionó de cara a lo que se viene tanto en Liga Argentina como en la Sudamericana.

"QUEDÓ CLARO QUE SUFRIMOS" 🗣️



Leandro Paredes valoró haber avanzado a los octavos de la #CopaSudamericana pese a no poder plasmar lo planeado para el partido: "Lo importante era clasificarse y lo hicimos."



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En cuanto a los colombianos que desde hace unos días hacen parte del Xeneize, hay que decir que ambos tuvieron acción. Su partido no fue el más destacado, pero Álvaro Montero se reivindicó con el penal atajado en la serie.

Por su parte, Sebastián Villa no estuvo preciso y se llevó justamente un regaño de Paredes tras una resolución errónea de un ataque que pudo significar un gol. Antes de la hora de partido, el extremo fue sacado del campo para que ingresara otro compañero.