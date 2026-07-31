Inter de Bogotá “demandó” el partido ante América: pide los puntos por “alineación indebida”

Inter de Bogotá y América de Cali se encontrarán en los escritorios. De acuerdo a la información confirmada por César Augusto Londoño, hay una demanda en camino por presunta alineación indebida del cuadro escarlata.

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“Internacional de Bogotá demandó al América por alineación indebida del jugador Yhormar Hurtado Torres”, indicó Londoño en su cuenta de X.

El reclamo se fundamenta en que “es su tercer equipo en esta temporada, pues ya jugó con Always Ready y Tolima, hecho prohibido por el Reglamento de transferencias (RETJ) de la FIFA“.

Yhormar Hurtado fue titular en el once inicialista dispuesto por David González y salió del campo al minuto 86 para darle ingreso a Mateo Castillo. Su fichaje por el América de Cali se dio este semestre por petición del cuerpo técnico.

El partido terminó 2-0 a favor del conjunto vallecaucano, gracias a los goles de Jhon Tilman Palacios y Yeison Guzmán.

Once inicial de América de Cali en su partido ante Inter de Bogotá. Foto: @americadecali

Esto dice el reglamento de la FIFA

El reclamo de Inter de Bogotá se ampara en el artículo 5 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores entregado por la FIFA a todas sus federaciones asociadas.

De acuerdo con ese documento, “los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. Durante este periodo, el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes“.

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La única excepción es para “un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera), puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores, y que se respeten las disposiciones sobre los periodos de inscripción”.

América de Cali en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: Cristian Bayona

¿Quién es Yhormar Hurtado?

Yhormar Hurtado, de 29 años, juega como lateral derecho y arrancó su carrera con la camiseta de Alianza Petrolera en 2015. Después de esa experiencia pasó por Deportivo Pasto y Águilas Doradas.

En 2023 recaló en el Deportes Tolima como apuesta para la posición. En marzo de este mismo año salió del cuadro pijao y desembarcó en el Always Ready de Bolivia, donde solo disputó tres partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para este segundo semestre volvió a Colombia y aceptó la invitación de David González para reforzar la defensa del América de Cali. En cuestión de días le ganó el puesto a Mateo Castillo y arrancó el campeonato como titular frente a Inter de Bogotá.

Hurtado todavía no ha ganado títulos oficiales en su carrera y, según Transfermarkt, su valor en el mercado desde 375.000 euros.