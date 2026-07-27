Jugador colombiano la rompe en México: marcó gol en menos de un minuto y está de moda en la Liga MX

En su debut en el fútbol mexicano y con un bajo perfil, el colombiano Juan David Valencia hizo el gol con el que el Necaxa venció 2-1 a los Rayados de Monterrey, por la segunda fecha de la Liga MX que terminó con el sorpresivo triunfo del Querétaro por 2-1 sobre el Pachuca en el juego de fondo.

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El afortunado debut de Juan Valencia en el estadio Victoria, en Aguascalientes, significó que el Necaxa, dirigido por el uruguayo Martín Varini, llegara a seis puntos en dos fechas, siendo un buen debut que promete en la pelea por el título.

“Ellos reciben una expulsión tempranera que generamos nosotros, porque estábamos dominando el juego; cuando estábamos once contra once tuvimos opciones de gol, y ellos solo tuvieron una transición, sabiendo el equipo que ellos son y el gran entrenador que tienen”, dijo Varini.

Además del Necaxa, otros tres clubes llegaron a seis unidades en esta segunda fecha: Tijuana, Cruz Azul y Atlas. Juan Valencia anotó un gol fundamental para el Necaxa y ahora es el jugador de moda en el fútbol mexicano para mantener el puntaje perfecto. El volante ofensivo no fue titular y solamente ingresó hasta el minuto 89.

Cine absoluto, Juan Valencia entro de cambio practicamente en el minuto 90 y en menos de un minuto fue el encargado de darle los puntos al Necaxa. JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/0KuNmW3T3m — Alee (@ImAleeJeje) July 27, 2026

El colombiano se ubicó en el segundo palo tras un saque de banda, la pelota pasó y ahí Valencia aprovechó y solo tuvo que rematar para el 2-1 final en el Estadio Victoria. De esta manera, los Rayados de Monterrey sufrieron su primera derrota con el entrenador argentino Matías Almeyda al mando y se quedaron con tres unidades.

Valencia mira la Selección Colombia

Además, el Necaxa rompió una racha de nueve partidos sin vencer al Monterrey, que comenzó en el Torneo Clausura 2022. Así se muestra un nuevo prototipo colombiano que podría reaparecer en la Selección Colombia en este nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.,

“Cuando entré (a la cancha) le pedí a Papá Dios que la primera pelota que tocara entrara; solo él sabe lo que he pasado para llegar hasta aquí”, dijo Juan Valencia, recién fichaje de Necaxa.

Juan Valencia en el Necaxa Foto: Getty Images

El atacante de 22 años de edad debutó en México doce días después de haber sido presentado como refuerzo de los Rayos, proveniente del Internacional de Bogotá.

Si Valencia sigue mostrando este buen nivel en el fútbol mexicano, podría tener serias opciones en el esquema de Néstor Lorenzo, en el afán por mirar más talento para blindar su proceso deportivo, que mira como objetivo primario el título de Copa América 2028.