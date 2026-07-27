Óscar Córdoba y su reacción al nefasto partido de Álvaro Montero en Boca Juniors: “Por Dios”

De quien más se habla en las últimas horas, e infortunadamente no es para bien, es de Álvaro Montero. Dicho portero de Selección Colombia que llegó prometiendo mucho en Boca Juniors, vivió una noche llena de errores en su debut de liga local vs. Deportivo Riestra.

En dos de los tres goles recibidos por los suyos se le atribuyó responsabilidad. En el último fue bañado por su rival, a pesar de que el guajiro midiera dos metros de alto. No logró evitar que le picaran el balón y terminó viéndose bastante mal.

Álvaro Montero controla el balón con el pecho durante Riestra vs. Boca Juniors. Foto: Getty Images

Óscar Córdoba reaccionó

Ese mismo arco histórico que hoy defiende Montero, años atrás fue salvaguardado por Óscar Córdoba. Allí el colombiano hizo méritos para ser considerado ídolo; su paso fue exitoso y se convirtió en emblema de los xeneizes.

Al tener una gran relación con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca, a Córdoba se le permite aconsejar a los dirigentes para las contrataciones. Uno que impulsó para ser llevado fue justamente al guajiro.

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Ahora, y tras el nefasto partido de Montero en su debut liguero, el exguardameta salió a defender al recién llegado: “Es un arquero de selección, por Dios. Hoy lo queremos decapitar...”.

Para Córdoba, como conocedor de la posición y más de Boca: “Está dentro de ese presentar examen en Boca; ya presentó examen en Vélez con otras responsabilidades”.

De cara al futuro, no tiene duda alguna de que a Montero le irá mejor de lo que fue su estreno: “No tengo duda de que se va a reponer y es darle para adelante”.

Quepa recordar que Montero apenas aterrizó a Boca Juniors, siendo transferido desde Vélez donde estaba a préstamo. Los de La Bombonera pusieron cuatro millones de dólares por el golero y le firmaron un contrato a largo plazo de 4 temporadas.

A la salida del estadio donde tuvo su mal estreno, el guardameta no habló con los medios de comunicación. Allí recibió algunas críticas por esto, que iban ya impactadas por lo que se vio en el terreno de juego.

Riestra les pasó por encima

Boca Juniors jugó muy mal y protagonizó un papelón en su visita al humilde Deportivo Riestra, que lo goleó por 3-0 en uno de los partidos jugados el domingo por la primera fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino.

Riestra no necesitó tener la pelota, pero le alcanzó con mostrar un poco de profundidad para anotar en su primera llegada, cuando Braian Sánchez (6′) anotó de cabeza por el centro del área ante la pasividad de la zaga auriazul.

El segundo local provino tras otro grueso error del fondo xeneize, en un tiro de esquina en el que Riestra cabeceó tres veces dentro del área, hasta que el uruguayo Antony Alonso (22′) superó la débil resistencia del portero colombiano Álvaro Montero.

El tercer tanto local también tomó mal parado a Boca, porque de un tiro de esquina para los visitantes llegó un rechazo y Alexander Díaz (38′) tomó el balón a la salida de área y comandó un contraataque sin que lo pudieran frenar ninguno de sus rivales para definir por arriba de Montero.

*Con información de AFP.