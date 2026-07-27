Cúcuta se pronunció por supuesto amaño del partido ante Once Caldas: comunicado oficial

Cúcuta Deportivo amaneció a la última casilla de la Liga BetPlay, luego de caer goleado por Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales. En solo 15 minutos ya estaban perdiendo 3-0 y el marcador final terminó 5-1 a favor de los locales.

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En redes sociales han salido versiones sobre un supuesto amaño del partido y las denuncias se basan en capturas de pantalla de grupos de apostadores que aconsejaban meterle dinero a la victoria de Once Caldas por un amplio margen de goles.

Cúcuta Deportivo se pronunció al respecto en un comunicado oficial. “Ante la presentación y el resultado obtenido en nuestro primer compromiso de la Liga BetPlay 2026-II, que ha generado preocupación por la situación del equipo en la tabla del descenso, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a toda la afición”, indicó el conjunto motilón.

“Somos plenamente conscientes de que lo sucedido en este encuentro no representa los objetivos deportivos ni el compromiso de esta institución. Por ello, ratificamos que todo el trabajo de la directiva, cuerpo técnico, jugadores y demás integrantes del club está enfocado en alcanzar la permanencia del Cúcuta Deportivo en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano”, agregó el conjunto rojinegro.

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay 2026-II Foto: Colprensa

Cúcuta rechaza las versiones

Cúcuta está en la última posición de la tabla del descenso y, ahora mismo, perdería la categoría junto a Boyacá Chicó. El cuerpo técnico del venezolano Richard Páez no ha podido darle la vuelta a la situación y se alejan las opciones matemáticas de quedarse en la ‘A’.

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Hinchas y periodistas han sacado capturas del supuesto amaño del partido e incluso han llegado a señalar responsables con nombre propio; sin embargo, desde el Cúcuta Deportivo niegan que existan esos comportamientos al interior del camerino.

“Rechazamos las versiones que ponen en duda nuestro compromiso con este propósito. Nuestra única intención es competir con responsabilidad, mejorar en cada jornada y demostrar en el terreno de juego que contamos con la capacidad y la convicción para revertir este inicio y alcanzar los resultados que nuestra institución y su afición merecen“, escribieron.

El comunicado termina diciendo que reiteran su “respeto, agradecimiento y compromiso” con los hinchas, patrocinadores y todos quienes acompañan al Cúcuta Deportivo. “Con trabajo, unión y entrega afrontaremos los próximos compromisos con la firme convicción de defender con orgullo los colores rojinegros y mantener al equipo en la Primera División del fútbol profesional colombiano”.

El próximo partido del Cúcuta Deportivo será el lunes de la próxima semana, enfrentando a Atlético Bucaramanga en el clásico del oriente. Los leopardos vienen de vencer a Millonarios en Bogotá con un gol al último minuto de Emerson Batalla.