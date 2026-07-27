Ya hace varios días que terminó el Mundial 2026. España se coronó campeona vs. Argentina y se bajó el telón de dicho torneo que en cuatro años se desarrollará con sedes compartidas entre Sudamérica y Europa.

Si bien cada vez son menos las noticias que surgen, FIFA en las últimas horas dio a conocer algunos reconocimientos importantes. Este se lo dio al jugador de Cabo Verde, Sidny Lopes Cabral, por haber marcado el que fue elegido como el mejor gol del Mundial 2026.

🔥 ¡PERO CLARO, TENÍA QUE SER EL DE ÉL!🔥 El infernal zapatazo de Sidny Lopes Cabral en el partido entre Argentina - Cabo Verde fue elegido el MEJOR GOL de la Copa del Mundo. ¿Qué te parece?



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En su portal web, el máximo organismo del balompié escribió: “El golazo de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde contra Argentina en los octavos de final ha sido elegido como el Gol Hyundai del Torneo para la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

“Galardonado con el Gol Hyundai del Torneo, por delante de las magníficas dianas de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití, que ocuparon la segunda y la tercera posición. Lopes Cabral toma así el relevo de Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison en el palmarés del premio”, le reconocen y mencionan los de ediciones pasadas.

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Así explicó su obra Lopes

Para quien quedó en la historia de su país por el debut en una Copa Mundo, pero además por la anotación que quedó en los libros de la competición, lo hecho en el enfrentamiento contra Argentina fue descrito así: “En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’.

“Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo”, se reconoció de sus capacidades.

Así se incrustó en el ángulo el gol de Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde Foto: Getty Images

“Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: “¿Qué acabo de hacer?” No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría", celebró de su actuación.

“Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz”, completó en sus declaraciones dadas a Fifa.

Voto de un histórico le ayudó a ganar

Marcelo, de Brasil, ya no juega, pero sigue haciendo jugadas dignas de reconocer. Una que realizó y fue difundida por Lopes Cabral estuvo relacionada con el voto que le dio para ser ganador del premio a mejor gol del Mundial.

“Después del partido recibí un mensaje de Marcelo”. “Es uno de mis mayores ídolos. Siempre lo he admirado. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria”, dijo sorprendido por la interacción con su referente en redes.

A goal that captured your hearts. 💙⚽️



Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/3cEDG0zwWw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

“¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Le respondí: “¡Madre mía! Muchísimas gracias. No sé cómo agradecértelo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayas visto jugar”. Y él me contestó: “Ha sido un placer verte jugar; eres muy bueno”. Yo solo podía pensar: “¡No me lo puedo creer!”. Me quedé completamente sorprendido al recibir su mensaje”, culminó sobre la doble felicidad vivida por ser elegido y contactado por un ídolo.