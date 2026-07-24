La FIFA le ordenó implementar 14 nuevas reglas a la Liga BetPlay: obligatorio tras el Mundial 2026

Comienza la Liga BetPlay y aún se trata de dejar atrás las emociones del Mundial 2026 que dejó a España como campeona del mundo. Tras una vibrante final contra Argentina, los españoles celebran su segunda corona, mientras muchas ligas y torneos de clubes en todo el mundo iban ajustando detalles para la nueva temporada.

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En el caso de Colombia, ya la Copa BetPlay y la Liga tienen sus primeros partidos, además de algunas presentaciones internacionales de clubes como Independiente Medellín y Santa Fe en la Copa Sudamericana. Mientras se realizan los juegos, es clave conocer cuáles reglas ya se tienen que colocar en marcha en el fútbol colombiano y en demás ligas del planeta.

14 nuevas reglas para el fútbol colombiano