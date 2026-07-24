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La FIFA le ordenó implementar 14 nuevas reglas a la Liga BetPlay: obligatorio tras el Mundial 2026

Se ponen en marcha las nuevas reglas para el fútbol luego del Mundial 2026, tras el aval de la FIFA y la IFAB.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

24 de julio de 2026 a las 10:50 p. m.
Logo de la FIFA / Árbitro en el FPC
Logo de la FIFA / Árbitro en el FPC Foto: Getty Images / Colprensa

Comienza la Liga BetPlay y aún se trata de dejar atrás las emociones del Mundial 2026 que dejó a España como campeona del mundo. Tras una vibrante final contra Argentina, los españoles celebran su segunda corona, mientras muchas ligas y torneos de clubes en todo el mundo iban ajustando detalles para la nueva temporada.

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En el caso de Colombia, ya la Copa BetPlay y la Liga tienen sus primeros partidos, además de algunas presentaciones internacionales de clubes como Independiente Medellín y Santa Fe en la Copa Sudamericana. Mientras se realizan los juegos, es clave conocer cuáles reglas ya se tienen que colocar en marcha en el fútbol colombiano y en demás ligas del planeta.

14 nuevas reglas para el fútbol colombiano

  1. Sustituciones en máximo 10 segundos: El jugador reemplazado tiene 10 segundos para abandonar la cancha. Si tarda más, el que ingresa deberá esperar 1 minuto más para entrar.
  2. Atención a lesionados fuera del campo: Si el cuerpo médico entra a atender a un futbolista, este debe permanecer fuera de la cancha mínimo 1 minuto antes de reingresar (excepto porteros o choques graves).
  3. Límite de 5 segundos en saques de banda: Debe ejecutarse dentro de los 5 segundos siguientes. Si se pasa, el saque pasa al equipo rival.
  4. Límite de 5 segundos en saques de meta: Si el arquero retarda el saque más de 5 segundos, se castiga concediendo un tiro de esquina en contra.
  5. VAR en tiros de esquina erróneos: El VAR intervendrá de forma rápida para corregir un tiro de esquina si se había dado saque de meta.
  6. Revisión de segunda tarjeta amarilla por el VAR: La tecnología podrá revisar, corregir o ratificar una segunda amonestación que derive en expulsión.
  7. Corrección de identidad por el VAR: Intervención inmediata si el juez central amonesta o expulsa al jugador equivocado.
  8. Implementación de la ‘Ley Vinícius’: Tarjeta roja directa al jugador que se cubra la boca con la mano, camiseta o brazo para ocultar insultos, gestos racistas o lenguaje discriminatorio.
  9. Control estricto a la ejecución de penales: Si hay invasión o falta técnica del atacante y el penal entra, se repite; si no entra, se reanuda con tiro libre indirecto para la defensa.
  10. Ley de ventaja tras error en la reanudación: Si un equipo se equivoca al reanudar y el rival recupera de inmediato con ventaja clara, el árbitro dejará fluir la jugada.
  11. Sanciones disciplinarias por pérdida reiterada de tiempo: Amonestación con tarjeta amarilla ante conductas repetitivas para congelar el ritmo de juego.
  12. Pausa de hidratación condicional: La pausa de hidratación (cooling break) deja de ser obligatoria por periodo y queda sujeta al criterio de clima según el árbitro.
  13. Conteo visible de 5 segundos: El juez mostrará con la mano levantada la cuenta regresiva de los últimos 5 segundos en procedimientos de reanudación.
  14. Alineación de protocolo sin tecnología semiautomática: Se estandarizan reglas IFAB sin usar el fuera de juego semiautomático ni cámaras corporales en árbitros.