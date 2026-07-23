Santa Fe supera a Caracas y toma ventaja en la serie de Sudamericana: Fecha y canal de TV para la vuelta

Santa Fe hizo la tarea y dominó al Caracas de Venezuela en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. En el partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana, se quedó con un 2-0 a su favor y ahora aguarda por el compromiso de vuelta en territorio venezolano la próxima semana.

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Como ya es habitual en Santa Fe, Hugo Rodallega volvió a marcar y abrió el marcador sobre el minuto 30 con espectacular remate tras pase de Nahuel Bustos. Esto ya mostraba la superioridad del equipo local, aunque la falta de ritmo fue evidente.

En la agonía del compromiso, sobre el 85’, Franco Fagúndez alargó el marcador para sentenciar a Caracas ante la hinchada de Santa Fe. El club venezolano poco pudo hacer ante la portería de Andrés Mosquera, quien tuvo poca participación durante los 90 minutos.

Marcador clave para Santa Fe en medio de la reanudación de actividades tras el Mundial 2026. Con varios juegos amistosos de pretemporada realizados y pocos refuerzos en el mercado, el técnico Pablo Repetto se aferra a la base que construyó en el semestre pasado y espera pelear en los tres frentes: Copa Sudamericana, Copa Betplay y Liga Betplay.

Hugo Rodallega celebrando con Independiente Santa Fe en Sudamericana. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Tras este marcador, Santa Fe coloca su mirada en el debut en la Liga Betplay. Tras Caracas, el próximo reto es Águilas Doradas, en partido válido por la primera fecha de la Liga Betplay, que se jugará el 26 de julio a partir de las 4:05 p.m. en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Santa Fe coloca su mirada en River Plate

Cabe recordar que el partido por la Copa Betplay ante Unión Magdalena tuvo que ser aplazado por la serie ante Caracas. Se cree que a principios de agosto podría darse el juego de ida en El Campín.

Por otra parte, el partido de vuelta del repechaje ante Caracas se disputará el próximo jueves, 30 de julio 2026, a partir de las 7:30 p.m. en Barquisimeto, ya que por desastre natural en Venezuela no se podrá disputar el compromiso en Caracas. El canal de televisión para seguirlo es DSports (DGO).

Se cree que no habría muchos cambios en la nómina de Santa Fe para sellar la serie ante Caracas y Hugo Rodallega, Nahuel Bustos, Omar Fernández y Jader Obrian estarían en la titular y el único refuerzo, Kevin Balanta, haría su debut. El ganador de la serie tendrá que enfrentarse a River Plate en cuartos.