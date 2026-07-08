Reemplazo de Bielsa en Uruguay tras el Mundial 2026: Técnico de Santa Fe escala en la baraja de candidatos

La Selección Uruguay se retiró del Mundial 2026 y con Marcelo Bielsa en el ojo de la polémica. El entrenador argentino deja el cargo con escándalos de por medio y con un camerino totalmente dividido. El equipo uruguayo ni siquiera clasificó a dieciseisavos de final y fue uno de los peores en la fase de grupos.

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Uruguay está en una etapa de crisis y debe superar el mal momento. Con poca bulla asistió a la Copa del Mundo, con un Marcelo Bielsa sentenciado que se iba del equipo apenas finalizara la competencia, sin contar con los durísimos escándalos que lo rodean y las quejas de varios futbolistas por sus métodos de entrenamiento.

Ya con Bielsa muy lejos, la Selección Uruguay analiza candidatos para tomar el cargo y así comenzar el proceso para la Copa América de Estados Unidos en el 2028 y madurar el equipo en próximas fechas Fifa, además de unir un camerino dividido que perdió el foco en la Copa del Mundo.

El equipo charrúa podría mirar a un viejo conocido en Montevideo, que tiene un largo palmarés por Sudamérica, aunque él mismo no se considera un candidato en este momento.

En las últimas horas, el técnico Pablo Repetto habló con la prensa uruguaya y dejó una puerta abierta para su firma con Uruguay. El actual DT de Santa Fe dijo estar listo para asumir los riesgos con el elenco charrúa, además de su experiencia que lo avala como candidato.

Pablo Repetto, DT de Independiente Santa Fe. Foto: Cristian Bayona

Sus palabras podrían mover los documentos en Montevideo en un futuro y una firma podría ser posible a largo o mediano plazo. Sus posibilidades inmediatamente son lejanas debido a su presente con Santa Fe, con un equipo que remató de mejor forma el primer semestre en la Liga Betplay y que rescató la competencia internacional y se mentaliza en la Copa Sudamericana.

Repetto dice estar listo para firmar con Uruguay

Aunque en esta misma charla con El Espectador de Uruguay Pablo Repetto resaltó que no se siente candidato, reafirmó que se siente listo para asumir el cargo si la Asociación Uruguaya del Fútbol lo dispone en un futuro.

“No me considero candidato para la selección. Pero tengo la ilusión, como la tienen todos los entrenadores. Me siento capaz, como se deben sentir todos”, declaró Repetto en el espacio La Mañana del Fútbol de El Espectador de Uruguay.

Mientras habla de la Selección Uruguay, Repetto analiza qué refuerzos traer para Santa Fe y se enfoca en el título de Liga y la participación internacional.