Con esto salió Marcelo Bielsa tras dejar a Luis Suárez fuera del Mundial 2026: ruido en Uruguay

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, descartó el lunes que Luis Suárez le deba disculpas y aseguró que la ausencia del Pistolero en la convocatoria al Mundial se debe a que demostró a otros tres delanteros como mejor opción para el ataque de la Celeste.

Uruguay oficializó lista de 26 convocados para el Mundial: decisión final con Luis Suárez

Sin Luis Suárez, de 39 años, Uruguay oficializó el domingo la lista de 26 convocados a la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

El jugador del Inter Miami y goleador histórico de Uruguay se retiró de su selección en septiembre de 2024, pero recientemente dijo estar dispuesto a volver a vestir la casaca celeste si era convocado.

Suárez “comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que siempre la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. De hecho, no tengo ninguna diferencia con Suárez”, dijo Bielsa en su última conferencia en suelo uruguayo antes de partir al Mundial.

“Entendí como un pronunciamiento valioso y sincero la declaración de que Suárez estaba dispuesto a volver. Pero opté por Darwin, Viñas y Rodrigo Aguirre”



Marcelo Bielsa se refirió, en conferencia de prensa, a la situación de Luis Suárez de cara al Mundial. pic.twitter.com/EncYGfMnbU — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) June 1, 2026

“Luis Suárez no me debe disculpas”, remarcó el entrenador al ser repreguntado por los pormenores de su relación con el ídolo celeste.

“Opté por Darwin (Núñez), por (Federico) Viña y por Rodrigo Aguirre(...) son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”, agregó.

Suárez generó un sismo en el equipo charrúa días después de su retiro al acusar al Loco Bielsa de malos tratos con el plantel durante la Copa América 2024.

Luis Suárez en partido con la Selección de Uruguay (2024.) Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Con sus críticas como mar de fondo, el equipo entró en una espiral de magros resultados que tuvo su punto máximo cuando sufrió una humillante goleada 5-1 en un amistoso con Estados Unidos en noviembre.

Pese a las turbulencias, Bielsa fue ratificado y disputará al frente de la Celeste su tercer Mundial, tras dirigir a Argentina en 2002 y Chile en 2010.

Marcelo Bielsa es noticia en Uruguay por decisión sobre su futuro: a nada del Mundial 2026

El argentino reconoció que no ha sabido llegarles a sus dirigidos a causa de su excéntrica personalidad.

Uruguay debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita por un Grupo H que completará Cabo Verde y España, una de las grandes favoritas a luchar por el trofeo.

*Con información de AFP