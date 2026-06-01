Primera respuesta de Rodri por gran chance de ir a Real Madrid: Manchester City se agobia

El centrocampista de la selección española y del Manchester City Rodrigo Hernández evitó hablar sobre su futuro este lunes y aseguró estar centrado en el Mundial, tras los rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada.

“Intento no darle mucha importancia (a los rumores). Sé que forma parte de a lo que me dedico”, aseguró Rodri en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, al noroeste de Madrid, en el día de atención a medios de la Roja.

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“Sobre todo cuando un jugador llega a ese tiempo final del contrato, es normal que suenen los nombres”, añadió Rodri, que finaliza su compromiso con el Manchester City el próximo 30 de junio.

“Yo estoy muy tranquilo, tengo las ideas claras, y ya te digo que quizás si no hubiese habido Mundial, pues ahora estaría en otra dinámica”, explicó.

“Con un Mundial por delante, mi responsabilidad es centrarme” en la cita de México, Canadá y Estados Unidos que comienza el próximo 11 de junio.

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“Estoy centrado en ser el capitán de la selección” pic.twitter.com/rSKHZbnseK — Iván Santos (@IvanSantoss21) June 1, 2026

“Todo lo que compete a mi futuro, esperaría al final del Mundial”, concluyó Rodri.

Las declaraciones del centrocampista español llegan después de que en las últimas semanas su nombre sonara para recalar en el Real Madrid la próxima temporada.

Recientemente, el candidato a la presidencia del equipo merengue, Enrique Riquelme, dijo que si gana en los comicios del próximo 7 de junio, “un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid”.

Agobio para Manchester City

No haber cerrado de entrada la puerta a ir al Real Madrid, deja la chance latente para pensar que lo reportado en España sobre una salida de Inglaterra con rumbo a España se podría terminar dando tras la Copa del Mundo.

MARCA, de España, fue uno de los portales que en días pasados hizo mención al posible traspaso. Según estos, hay un ambiente favorable para una negociación en los próximos meses.

Rodri, ganador del Balón de Oro 2024 Foto: AP

“En el Real Madrid consideran que, si se dan las circunstancias adecuadas, la operación podría llegar a ser viable. El club lleva tiempo enamorado de su perfil: jerarquía, inteligencia táctica, equilibrio y capacidad para controlarlo todo. Y el futbolista vería con muy buenos ojos vestir de blanco. Aunque no sería una operación sencilla”,

“Entre Rodri y el club blanco existe una relación cordial que ha tenido sus altibajos. El interés blanco viene desde su etapa en el Atlético, aunque entonces la negativa rojiblanca y la irrupción de Guardiola terminaron alejando cualquier posibilidad”, añaden del posible trato.

Real Madrid de Álvaro Arbeloa fracasó en el inicio del 2026. Foto: Getty Images

Para los blancos una contratación de un ganador del Balón de Oro sería algo que le caería de maravilla en busca de recobrar su protagonismo en Europa.

Valga recordar que el año premundialista de los merengues fue para el olvido. A pesar de contar con Kylian Mbappé, Vinícius, entre otras figuras, no ganaron ni uno solo de los torneos en los que participaron.

Influirá mucho el arribo del nuevo DT en las decisiones futuras. Por el momento, el de José Mourinho es el nombre que más parece gustarle a la dirigencia de Florentino Pérez.

*Con información de AFP.