Rodri Hernández no aguantó más: lanzó sablazo al Real Madrid y respondió a las críticas tras haber ganado el Balón de Oro

El futbolista español del Manchester City Rodri Hernández lamentó que el Real Madrid no hubiese estado “presente” en la gala del Balón de Oro, en la que él consiguió el galardón y que el club blanco boicoteó al conocer que Vinícius no sería el ganador.

“¿Hubiese preferido que todos estuvieran presentes? Obviamente sí. Faltaban el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Queremos a los mejores jugadores del planeta en una noche así. El mejor equipo del año -Real Madrid- no acudió a la ceremonia pese a tener al mejor entrenador -Carlo Ancelotti- y el comáximo goleador -Kylian Mbappé-. Tengo que respetar la decisión de todos, hacen lo que quieren”, dijo Rodri en medio de una entrevista a France Football , que otorga el galardón.

El Jugadordel City también afirmó que en ningún momento dudó en ir a la gala. “Cuando tu valor es reconocido, seas ganador o no, es bueno venir. Además, lo colectivo también me toca el corazón. Por ejemplo, el año pasado, Erling -Haaland- tenía muchas más opciones de ganar que yo y quise venir a apoyarlo en ese momento especial. Saber ganar , pero también saber perder, es importante”, expuso.

El madrileño negó también que supiese el veredicto final. “Me sorprendió que todos me lo preguntaran, nadie me dijo nada antes de la ceremonia. Esta decisión de no revelar nada hasta el veredicto final es excelente. Concretamente, al mediodía, cuando nos disponíamos a embarcar, recibimos varios mensajes de amigos diciéndonos que el Real Madrid no vendría. Mi primera reacción fue: no lo creo, son sólo noticias falsas”, desveló.