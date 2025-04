Caso Tatiana Hernández: las estafas que le han intentado hacer a su mamá. “Sabemos donde está su hija”

En conversación con SEMANA , Lucy Díaz, mamá de la joven bogotana, relató que no solo vive el angustioso momento de no saber dónde está su ser querido, sino que también por poco es víctima de una estafa.

“Hay mucha gente inescrupulosa que me andan llamando, me andan pidiendo plata, pero no quieren dar información… Yo les digo: mándeme una foto y yo le pago lo que usted me pida, pero ellos dicen que consigne primero. Son llamadas de gente que realmente está extorsionando. Dicen: sabemos donde está su hija”, denunció.