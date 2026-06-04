Planta para darles energía a las Islas del Rosario tendrá inversión del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay

En diciembre de 2025, con la presencia del presidente Gustavo Petro y del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el Gobierno inauguró la Central de Generación Eléctrica Isla Grande, ubicada en el Archipiélago. Sin embargo, de acuerdo con la Alcaldía, “a menos de seis meses de su instalación, hoy es descrito por la misma comunidad como ‘un proyecto inconcluso, fallido y fracturado’”.

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Según Dayana Medrano, presidenta del Consejo Comunitario de Islas del Rosario (Orica), “el año pasado nos dieron un proyecto híbrido solar que quedó a medias. Nunca lo terminaron y ahora se dañó la planta de producción de energía y nos quedamos sin luz. Las noches son horribles para nosotros. No tenemos luz entre siete de la noche y siete de la mañana”.

Annie Carolina Yances Julio, representante legal del Consejo Comunitario de Islas del Rosario, también expresó su preocupación.

“Esto de no tener energía es muy fuerte para nosotros; es un mínimo vital y eso de vivir en la oscuridad cuando llega la noche es fuerte. Son 12 días sin energía, debido a una obra que nunca la comunidad decidió recibir. La planta ya se quemó. Es un proyecto inconcluso donde las soluciones propuestas para reparar sus problemas son de varios meses”.

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Tras escuchar las preocupaciones de la comunidad, el alcalde Dumek Turbay anunció que la Alcaldía asumirá los costos de una planta de generación eléctrica que garantice el servicio mientras se encuentra una solución definitiva.

El mandatario también ratificó compromisos en salud, educación y desarrollo social para las comunidades insulares.

Esto dijo:

“Al igual que ustedes, nosotros queremos que se resuelva de raíz el problema de la energía. La apuesta fue aprovechar una ventaja enorme que tienen las islas, que es el sol, mediante energías limpias. La primera pregunta que hice cuando conocí la situación fue por qué no había energía. Aquí se han invertido cerca de 21 mil millones de pesos y esa granja solar no será un elefante blanco. La solución definitiva hay que encontrarla y el contrato debe responder por los problemas que hoy existen.

“Por ahora, la Alcaldía asumirá los costos de una planta de energía que permita garantizar la producción y el voltaje que necesita la comunidad. No podemos permitir que nuestros habitantes sigan pasando las noches sin energía mientras se resuelve de fondo esta situación.

“Hay que continuar con la misma presión para que los responsables de este problema den explicaciones, incluso por vías legales. Y que se entregue una solución real y definitiva. Nosotros hacemos parte de esta comunidad, de esta misma tierra, y tenemos la responsabilidad de acompañarlos hasta que el problema quede resuelto”.

“La idea es que todos los proyectos, programas y avances que estamos desarrollando en Cartagena también lleguen a nuestras islas. Esta comunidad merece vivir con dignidad, merece oportunidades y merece soluciones reales. No los vamos a dejar solos”.

Como compromiso, junto a varios funcionarios visitará Isla Grande el próximo lunes e irá a la planta solar.

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Salud, educación y desarrollo económico

Los habitantes también hablaron de las dificultades que enfrentan en materia de salud, especialmente por la falta de una ambulancia náutica que permita atender emergencias y trasladar a pacientes hacia centros hospitalarios de mayor complejidad en el casco urbano de Cartagena.

“En estas comunidades cualquier minuto cuenta. Aquí viven mujeres gestantes, adultos mayores, niños y personas con diferentes condiciones de salud. Vamos a asumir un compromiso con el tema de la ambulancia náutica porque entendemos que la atención oportuna puede salvar vidas”, aseguró el alcalde Turbay.

El Distrito revisará las condiciones de infraestructura, dotación, insumos y personal del puesto de salud.

La jornada también permitió identificar necesidades relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura educativa; la optimización del Programa de Alimentación Escolar, pasando de comida caliente servida en lugar y no industrializada; el fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento mediante capitales semilla, y el acceso a mejores servicios públicos.