Estas son las razones del alcalde Dumek Turbay para romper relaciones con la empresa Aguas de Cartagena y Veolia

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, rompió relaciones con la empresa Aguas de Cartagena, a la que acusó de presuntos racionamientos intencionales para presionar al Distrito a inyectarle recursos y financiar una nueva planta de tratamiento.

Por esto, el mandatario quiere acabar con cualquier vínculo legal que una a la empresa con la administración de la Heroica.

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Cartagena, según la Alcaldía, vive en estos momentos una grave crisis marcada por racionamientos, cortes frecuentes, servicio intermitente y múltiples denuncias de agua con sedimentos que llega a hogares y comercios.

En busca de una salida, el alcalde Dumek Turbay presentó una hoja de ruta para que Cartagena asuma el control totalmente público del agua.

Foto: istock

La noticia se conoció durante la instalación del segundo período de sesiones ordinarias del Concejo Distrital, en el marco de la conmemoración de los 493 años de Cartagena.

“Desde hoy la Alcaldía de Cartagena rompe todo tipo de relaciones con Veolia, matriz de Aguas de Cartagena, y exigimos una solución inmediata a la crisis del agua”, expresó Dumek Turbay ante los concejales, miembros de su gabinete y representantes de distintos sectores de la ciudad.

El mandatario calificó como abusos contra la ciudadanía los problemas de abastecimiento que han afectado a distintos sectores de Cartagena durante los últimos meses.

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“Hoy hay mucha gente que no piensa en celebraciones, sino en cómo resolver el padecimiento del agua. Es un derecho fundamental, no una moneda de cambio o una estrategia de presión”, resaltó Turbay.

El Debate, entrevista con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. Foto: Alejandro Acosta

El alcalde, en medio de su intervención, hizo una grave denuncia: considera que los recientes racionamientos registrados en la ciudad serían presuntamente intencionales.

Según explicó, están relacionados con la construcción de un nuevo módulo en la planta de tratamiento en El Bosque que, afirmó, nunca fue presentada oficialmente ante el Gobierno Distrital ni incluida dentro de los procesos de planificación y socialización del Plan de Desarrollo, y su costo supera los 12 mil millones de pesos.

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“Vinimos a conocerla por titulares de prensa. Todo parece un plan para presionar al Distrito a financiar un proyecto nunca antes socializado y del que no sabemos si representa una solución inmediata a esta grave crisis o si fortalecerá el servicio frente a mantenimientos, reparaciones o cambios climáticos”, cuestionó Dumek Turbay.

Además, anunció que presentará ante el Concejo Distrital una propuesta para crear una empresa de servicios públicos domiciliarios para asumir las funciones de Aguas de Cartagena.

“Queremos que el control del agua vuelva a estar en manos de Cartagena y de los cartageneros. Y no en manos de privados o terceros que sus intereses no se alinean con lo que merecen los cartageneros y nuestro plan de desarrollo”, planteó el mandatario.