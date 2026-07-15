“Gobierno Petro pone en vilo varios proyectos de inversión social”: alcaldía de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena mostró este miércoles, 15 de julio, su preocupación por una decisión del gobierno Petro que, según denunció, podría retrasar la aprobación y ejecución de proyectos estratégicos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Según esa Alcaldía, por medio del Acuerdo 17 del 30 de junio de 2026, la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR) determinó que “la proyección nacional de los recursos provenientes de regalías para 2025-2026 no es compatible con el comportamiento del recaudo al tercer semestre del bienio, por lo que el 20 por ciento restante de las apropiaciones presupuestales para los municipios y demás instancias competentes permanecerá bloqueado por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1821 de 2020”.

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Es decir, asegura esa entidad territorial, que La Heroica no podrá comprometer el 20 por ciento restante de los recursos que le corresponden debido al bloqueo presupuestal nacional, “lo que dificulta la viabilidad y aprobación de nuevas iniciativas financiadas con recursos de regalías. Cabe precisar que el 80 por ciento de las asignaciones disponibles para el Distrito ya fueron destinadas, en su mayoría, a proyectos de inversión”.

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Cartagena aseguró que si bien el alcalde Dumek Turbay reconoce que la Comisión Rectora del SGR expidió este acto administrativo en cumplimiento de la normatividad vigente, considera que la medida se aplicó de manera generalizada y restrictiva, generando una paradoja: “se está limitando e incluso castigando a las entidades territoriales que, como Cartagena, Barranquilla y Bogotá, cumplieron a cabalidad con el recaudo de las Asignaciones Directas y consolidaron los ingresos que les correspondían”.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena de Indias Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según esa Alcaldía, el impacto de esta decisión nacional puede afectar la aprobación de proyectos, como la construcción y dotación de la infraestructura hospitalaria en el Distrito de Cartagena, iniciativa con la que se busca construir el nuevo Hospital de Pasacaballos.

“A mí me eligieron para solucionar problemas históricos. Saldar deudas sociales que impiden que muchas comunidades vivan con dignidad y superen la pobreza y la baja calidad de vida. Por eso indigna tanto, y así deben estar muchos alcaldes de ciudades capitales, que un gobierno que despreció y no le entregó nada a Cartagena para luchar contra el hambre y la miseria, ahora salga con esta ‘sorpresita’ que no trae nada bueno. Es destructiva, no hicieron y ahora pretenden impedir que hagamos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

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La aprobación de ese proyecto en el Concejo de Cartagena, aseguró la Alcaldía, podría retrasarse debido a la no disponibilidad del 20 por ciento del presupuesto.

“Lo que sí debo ratificarle a la gente de Pasacaballos es que no deben estar intranquilos ni preocuparse porque no vayan a contar con su nuevo hospital. Los recursos están financieramente blindados, y ahora estamos gestionando todo para cumplir con lo prometido, pese a que la decisión del Gobierno Nacional se presente como un obstáculo, en cuanto a los tiempos de ejecución”, señaló el Alcalde.

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El supuesto bloqueo financiero denunciado por la Alcaldía también pondría en riesgo la ejecución de otros proyectos estratégicos para la transformación de Cartagena, entre ellos “la construcción y el mejoramiento de tramos viales, instituciones educativas e infraestructura social, financiados con recursos del Sistema General de Regalías”.

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El secretario de Planeación de esa ciudad, Emilio Molina Barboza, sostuvo: “Esta situación obliga a la administración del alcalde Dumek Turbay a redoblar los esfuerzos institucionales para proteger proyectos que ya cuentan con estudios, planeación y fuentes de financiación identificadas. Por eso, continuaremos adelantando las gestiones necesarias para que estas inversiones puedan ejecutarse sin retrasos innecesarios y lleguen oportunamente a los territorios”.