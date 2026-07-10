“La destruyeron completamente”: gobernador de Bolívar denuncia ataque con drones en pequeño municipio de Arenal del Sur, tres policías fueron heridos

Arenal del Sur es una pequeña población de la Serranía de San Lucas, ubicada a unos 60 minutos de distancia en carro desde Aguachica, Cesar. Allí, esta noche, delincuentes atacaron la estación de Policía.

El hecho dejó tres policías heridos, uno de ellos de gravedad.

El gobernador de Bolívar, Yamilito Arana, denunció que producto de un ataque con drones, la guarnición armada quedó totalmente destruida.

“Esta noche, la Estación de Policía de Arenal del Sur fue blanco de un ataque con drones, presuntamente por parte del ELN. La destruyeron completamente”, dijo el mandatario regional.

Yamil Hernando Arana Padauí, gobernador del Departamento de Bolívar Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El doloroso saldo de este hecho criminal es de tres policías heridos, uno de ellos de gravedad”, añadió el mandatario.

Para Arana, este no es un hecho aislado. “La seguridad del sur de nuestro departamento se ha deteriorado en estos últimos años. Así como el Catatumbo, el Cauca y otras zonas del país, nuestra gente también vive a merced de ataques como el hoy”, indicó.

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Debido a la situación, pidió a las fuerzas militares actuar de manera urgente en la zona.

“La situación no da espera”, dijo.

Este hecho podría hacer parte de la escalada de esta semana de parte el ELN, que conmemoró con acciones violentas su aniversario 62.

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Precisamente, la Defensoría del Pueblo alertó sobre estos hechos.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a los hechos de violencia, intimidación y afectación a la población civil en distintos territorios del país, atribuibles al ELN en el contexto de su aniversario número 62″, escribió en X la Defensoría.

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Los hechos violentos se han venido presentando en varios departementos como Risaralda, Nariño, Casanare, Guainía, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Cauca y ahora Bolívar.

Para la entidad, estas acciones constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que rige las normas para los grupos armados en conflicto, como es el ELN, el cual tiene aproximadamente 2.500 combatientes, según cifras de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pues “generan zozobra y ponen en riesgo a la población civil”.