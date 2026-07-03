Alcalde Dumek Turbay hizo la primera solicitud al nuevo ministro de Ambiente: “Llegó el momento de recuperar el tiempo perdido”

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, saludó la designación del biólogo marino Fabio Arjona como próximo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la administración entrante de Abelardo De La Espriella.

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Turbay destacó la experiencia técnica del funcionario designado y recordó los proyectos conjuntos que adelantaron previamente a través de organizaciones globales de conservación. El mandatario local manifestó que este nombramiento representa una oportunidad institucional para reanudar las mesas de trabajo ambiental en el Caribe.

“Ya este año no hubo solución”: Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, sobre temas de costos de la energía en el Caribe

La autoridad distrital solicitó formalmente al nuevo miembro del gabinete nacional priorizar la reactivación y el destrabe administrativo del megaproyecto de restauración del Canal del Dique.

El alcalde argumentó que los retrasos acumulados en la ejecución de estas obras civiles han afectado directamente la sostenibilidad de 19 municipios de la región. A través de un pronunciamiento público, el mandatario instó a corregir las demoras de la gestión gubernamental saliente frente a esta infraestructura.

Impacto ambiental y seguridad hídrica en tres departamentos

Dumek Turbay enfatizó que la recuperación de este corredor hídrico supera los intereses locales, consolidándose como una necesidad estratégica para Atlántico, Bolívar y Sucre. “Ministro, llegó el momento de recuperar el tiempo perdido con el Canal del Dique”, expresó el alcalde.

Canal del Dique. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

La administración cartagenera detalló que el proyecto cuenta con la estructuración técnica, los análisis previos y las partidas presupuestales requeridas para su ejecución inmediata. Entre los objetivos de la obra se encuentran asegurar el suministro de agua potable y mantener la navegabilidad comercial de la bahía.

De igual forma, las autoridades de la capital de Bolívar explicaron el impacto ecológico que la parálisis de los trabajos genera en las reservas naturales de la costa norte colombiana.

Los reportes oficiales señalan que la culminación del proyecto evitaría el depósito anual de dos millones de toneladas de sedimentos en el fondo de la bahía. Esta medida técnica está diseñada para detener el deterioro del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

Requerimientos presupuestales y rechazo a las trabas de oficina

El mandatario de los cartageneros reiteró que la sedimentación actual incrementa de manera constante los riesgos de inundación para las poblaciones rurales que habitan en las riberas del canal.

Dumek Turbay Paz saluda a Fabio Arjona, próximo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Foto: Suministrado a SEMANA

Turbay afirmó que la capital de Bolívar requiere la restauración de sus condiciones marítimas originales, un beneficio directo que depende de la contención de los flujos de lodo. El alcalde pidió al ministro designado aplicar criterios técnicos sobre la biodiversidad de la zona.

Al cierre de su declaración, el mandatario local ratificó la total disposición del gobierno distrital para coordinar agendas técnicas de forma conjunta con el nuevo Poder Ejecutivo.

El alcalde concluyó que el desarrollo regional no puede continuar sujeto a dinámicas burocráticas o debates ideológicos que posterguen obras con diagnósticos ambientales aprobados. Las comunidades del norte del país permanecen a la expectativa de las primeras directrices que adopte el ministerio tras la posesión presidencial.