Carrera Mompox 15K donará parte de sus recaudos a afectados por terremoto en Colombia

Tras el terremoto que sacudió varias regiones de Colombia, el lunes 10 de agosto, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer que parte de los recursos recaudados durante la carrera Mompox 15K será destinada a brindar ayudas a las personas damnificadas por esta emergencia.

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La decisión convierte este evento deportivo, que reúne a cientos de corredores en uno de los escenarios más emblemáticos del departamento, en una oportunidad para demostrar que el deporte también puede ser un vehículo de solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan.

“La Mompox 15K no solo será una fiesta deportiva, también será una muestra de solidaridad. Hemos decidido que parte de lo que recaudemos se convierta en ayudas para las familias que hoy están pasando por momentos difíciles a causa del terremoto. Cuando Colombia nos necesita, los bolivarenses respondemos con solidaridad, con corazón y con acciones”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

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El evento, que busca ser un dinamizador de la economía de La Mojana a través del turismo deportivo, se convertirá en un catalizador de recursos hacia quienes más lo necesitan. Con esta iniciativa, la Gobernación de Bolívar invita a los participantes y a la ciudadanía a sumarse a la carrera y a convertir cada kilómetro recorrido en un gesto de esperanza para las comunidades afectadas. Correr en Mompox será también una manera de ayudar a Colombia.

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Por su parte, la primera gestora del departamento de Bolívar, Angélica Salas, por medio de su cuenta en la red social X hizo un llamado a todos los bolivarenses para que no cesen las ayudas en los centros de acopio que han destinado.

“Hoy más que nunca, nuestra solidaridad puede marcar la diferencia. Tras el sismo que afectó al país, en Bolívar nos unimos para llevar apoyo a los necesitados. Conoce aquí los puntos de acopio en Cartagena y cuentas donde podrás enviar tu ayuda”, dijo.