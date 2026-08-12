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Emboscada con explosivos al Ejército en Huila: un suboficial muerto y varios soldados heridos

Los uniformados iban a verificar un posible cilindro bomba en la vereda Quebradón en Algeciras. Las disidencias de las Farc serían las responsables.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

12 de agosto de 2026 a las 9:54 a. m.
Integrantes del Ejército fueron atacados con explosivos.
Integrantes del Ejército fueron atacados con explosivos. Foto: Diego Pineda

En la mañana de este miércoles, 12 de agosto, las disidencias de las Farc emboscaron con explosivos a un convoy de la Novena Brigada del Ejército Nacional en el departamento del Huila. Información confirmada por fuentes militares a SEMANA da cuenta de un suboficial muerto y varios soldados heridos.

“Un ataque con explosivos contra unidades de la Novena Brigada, cuando se desplazaban para atender el hallazgo de un cilindro en la vía hacia El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón, Algeciras, Huila, dejó un suboficial muerto y varios soldados heridos”, explicaron desde el Ejército.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que no van a cesar con las operaciones militares en las zonas donde delinquen las disidencias de las Farc.
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“Ante la situación, un helicóptero UH-60 de la Aviación Ejército llegó a Algeciras, donde los militares reciben las primeras atenciones, para apoyar su evacuación y traslado hacia Neiva, priorizando la vida y atención oportuna de nuestros soldados”, agregaron.

Un guerrillero de la disidencia de las FARC «Jaime Martínez» hace guardia mientras el comandante Andrey concede una entrevista cerca del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, el 30 de agosto de 2023. El grupo disidente EMC, que rechazó el acuerdo de paz de 2016 que condujo al desarme de las FARC, iniciará conversaciones de paz directas con el Gobierno colombiano el 31 de agosto. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Disidencias de las Farc serían los responsables del ataque con explosivos. Foto: AFP

Desde el Ejército Nacional de Colombia rechazaron este tipo de actos contra la Fuerza Pública en el departamento del Huila.

“Rechazamos contundentemente este vil ataque contra nuestros soldados, quienes cumplían una misión para proteger a la población y brindar la seguridad en el territorio”, dijo la institución militrar.

De acuerdo con el Ejército, las operaciones militares serán intensificadas contra las disidencias de las Farc que delinquen en el departamento del Huila y que pretenden imponer sus reglas de horror.

“Informamos a la comunidad que las operaciones militares continúan en la zona para restablecer las condiciones de seguridad y localizar a los responsables de este hecho. Nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a las familias de nuestros héroes. El Ejército Nacional continuará cumpliendo su misión y trabajando por la seguridad de los habitantes del Huila”, precisó.

Y es que este no ha sido el único hecho violento, pues en la noche de este domingo, 2 de agosto, en el departamento del Huila. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, un artefacto explosivo fue lanzado contra la estación de Policía del municipio de Íquira, generando una explosión en el perímetro de la unidad.

Los funcionarios identificados como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron secuestrados por el Frente de Guerra Oriental del ELN, según confirmaron ellos mismos en el video divulgado por la organización armada ilegal. En las imágenes, ambos manifestaron estar en buen estado de salud y solicitaron apoyo para lograr su liberación.
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Como consecuencia de la detonación, dos uniformados resultaron afectados por la onda explosiva y presentaron aturdimiento. Hasta el momento no se ha informado sobre heridas de gravedad ni de otras personas lesionadas.

Las primeras versiones indican que el explosivo estalló en las inmediaciones de la estación policial, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y verificación en la zona para descartar la presencia de nuevos artefactos.

Según el reporte preliminar de inteligencia, en esa región del Huila tienen presencia e injerencia criminal los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, estructuras que hacen parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Farc.