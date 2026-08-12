Emboscada con explosivos al Ejército en Huila: un suboficial muerto y varios soldados heridos

En la mañana de este miércoles, 12 de agosto, las disidencias de las Farc emboscaron con explosivos a un convoy de la Novena Brigada del Ejército Nacional en el departamento del Huila. Información confirmada por fuentes militares a SEMANA da cuenta de un suboficial muerto y varios soldados heridos.

“Un ataque con explosivos contra unidades de la Novena Brigada, cuando se desplazaban para atender el hallazgo de un cilindro en la vía hacia El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón, Algeciras, Huila, dejó un suboficial muerto y varios soldados heridos”, explicaron desde el Ejército.

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“Ante la situación, un helicóptero UH-60 de la Aviación Ejército llegó a Algeciras, donde los militares reciben las primeras atenciones, para apoyar su evacuación y traslado hacia Neiva, priorizando la vida y atención oportuna de nuestros soldados”, agregaron.

Disidencias de las Farc serían los responsables del ataque con explosivos. Foto: AFP

Desde el Ejército Nacional de Colombia rechazaron este tipo de actos contra la Fuerza Pública en el departamento del Huila.

“Rechazamos contundentemente este vil ataque contra nuestros soldados, quienes cumplían una misión para proteger a la población y brindar la seguridad en el territorio”, dijo la institución militrar.

De acuerdo con el Ejército, las operaciones militares serán intensificadas contra las disidencias de las Farc que delinquen en el departamento del Huila y que pretenden imponer sus reglas de horror.

“Informamos a la comunidad que las operaciones militares continúan en la zona para restablecer las condiciones de seguridad y localizar a los responsables de este hecho. Nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a las familias de nuestros héroes. El Ejército Nacional continuará cumpliendo su misión y trabajando por la seguridad de los habitantes del Huila”, precisó.

Y es que este no ha sido el único hecho violento, pues en la noche de este domingo, 2 de agosto, en el departamento del Huila. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, un artefacto explosivo fue lanzado contra la estación de Policía del municipio de Íquira, generando una explosión en el perímetro de la unidad.

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Como consecuencia de la detonación, dos uniformados resultaron afectados por la onda explosiva y presentaron aturdimiento. Hasta el momento no se ha informado sobre heridas de gravedad ni de otras personas lesionadas.

Las primeras versiones indican que el explosivo estalló en las inmediaciones de la estación policial, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y verificación en la zona para descartar la presencia de nuevos artefactos.

Según el reporte preliminar de inteligencia, en esa región del Huila tienen presencia e injerencia criminal los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, estructuras que hacen parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Farc.