El cierre de una etapa, la más dolorosa tras la tragedia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, es la muerte, y Medicina Legal está a cargo de este proceso con la identificación y estudios forenses de las víctimas. El instituto ha recibido 202 cuerpos en las sedes del instituto.

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El instituto aseguró que, del total de cuerpos que llegaron a las sedes de Palmira, Quibdó, Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, son 121 los identificados en los procesos establecidos por Medicina Legal en estos casos de catástrofe nacional, como es el terremoto.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha, ha recibido 202 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se ha logrado identificar un total de 121 víctimas, entre las que se encuentran 5 menores de edad”, señaló el instituto.

Medicina Legal entregó el listado de víctimas fatales. Foto: Suministrada (API)

Medicina Legal explicó que el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio. En este punto, la fiscal Luz Adriana Camargo hizo varias consideraciones tras advertir que fue necesario trasladar algunas sedes del ente acusador.

“Reúne todas las capacidades de la entidad para garantizar una respuesta oportuna en las zonas más afectadas. Implementamos un sistema único de información que permitirá conocer en el menor tiempo posible la identificación para la posterior entrega digna de las personas fallecidas a sus familiares en cada región”, dijo la fiscal general.

Medicina Legal entregó el listado de víctimas fatales. Foto: Suministrada (API)

La Fiscalía advirtió que se implementó un sistema de información para los ciudadanos y tener la información que se requiere en casos como este, por ejemplo en la identificación de las víctimas fatales que son llevadas a las sedes de Medicina Legal en Pereira, Buenaventura, Manizales y Chocó.

“Se ha desplegado de acuerdo con las necesidades de cada territorio, con mayor presencia en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. En las zonas del país donde las sedes de Medicina Legal no están operando debido a las afectaciones, como es el caso de Cali, se está haciendo el traslado de los cuerpos recuperados”, dijo el director del CTI, el general en retiro, José Luis Ramírez.

Medicina Legal entregó el listado de víctimas fatales. Foto: Suministrada (API)

Medicina Legal advirtió que con el gobierno se están adelantando gestiones para poner en marcha convenios con funerarias y evitar así que las víctimas que no tengan ningún tipo de afiliación a seguros exequiales puedan acceder a los servicios funerarios de manera gratuita.