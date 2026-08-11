Son 165 los cuerpos que han llegado a las sedes de Medicina Legal. Este es el listado de víctimas tras el terremoto

Medicina Legal avanza con el proceso de identificación de los cuerpos que han llegado a las sedes del instituto como consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto.

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En total son más de 160 los cuerpos que han llegado a Medicina Legal para adelantar todo el proceso de identificación y necropsia. Las víctimas fallecieron producto de golpes contundentes, justamente provocados por el colapso de las infraestructuras que terminaron afectadas tras el terremoto.

Hasta el momento, el instituto ha logrado completar la identificación de 43 víctimas del centenar de cuerpos que han llegado al instituto para los procesos de necropsia y estudios forenses; se espera que en el transcurso del día se complete la identificación de los que faltan.

Medicina Legal entregó el listado de víctimas fatales identificadas Foto: Suministrada (API)

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, habló con SEMANA y aseguró que el proceso ha sido complejo, particularmente en Cali, donde la sede del instituto quedó afectada y tuvieron que trasladar los servicios hasta los municipios de Tuluá y Palmira.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha, ha recibido 165 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 43 víctimas”, señaló el director.

La mayoría de víctimas se concentran en Pereira; hasta el momento, en esa ciudad se han identificado 31 cuerpos del total que fueron trasladados a las sedes del instituto. Luego está Manizales con cuatro víctimas identificadas; posteriormente, Buenaventura y Quibdó con tres.

“El Instituto, a través de la Dirección General y Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el señor Presidente de la República, y coordina a través de las entidades que lo integran toda la información oficial relacionada con este hecho”, advirtió el instituto a través de un comunicado de prensa.

Medicina Legal entregó el listado de víctimas fatales identificadas Foto: Suministrada (API)

El director de Medicina Legal aseguró que se han dispuesto oficinas de atención a los ciudadanos para adelantar los procesos de entrega a la mayor brevedad y que los familiares de las víctimas puedan continuar con su duelo sin la necesidad de atravesar una serie de trámites.