Rey Carlos de Inglaterra envía mensaje a Colombia tras terremoto: “Admiramos profundamente la resiliencia y fortaleza”

El rey Carlos III de Inglaterra envió un mensaje a Colombia tras el terremoto. A través de las cuentas en redes sociales de la familia real, el monarca expresó su solidaridad con los afectados y familiares de fallecidos.

“Mi esposa y yo recibimos con profunda tristeza la noticia del devastador terremoto que golpeó a su país y de la trágica pérdida de vidas y el sufrimiento que ha causado”, dijo el rey en su mensaje.

A message from The King to the people of Colombia following the devastating earthquake this week. pic.twitter.com/GHt90ykCl5 — The Royal Family (@RoyalFamily) August 11, 2026

Y agregó que sus pensamientos están con quienes perdieron seres queridos, así como con quienes aún están en busca de desaparecidos y los organismos de emergencia que atienden la situación.

“En este momento tan difícil, nuestros pensamientos están especialmente con quienes perdieron a sus seres queridos, con los heridos, con quienes esperan noticias de familiares y amigos, y con los organismos de emergencia que trabajan incansablemente para ayudar a quienes lo necesitan”, se lee en la publicación.

Familia Real de España envía mensaje de solidaridad por terremotos en Colombia

Finalmente, expresó su admiración por la “resiliencia y fortaleza” del pueblo colombiano.

“Les expresamos nuestra más profunda solidaridad y nuestras sentidas condolencias durante este periodo tan difícil y doloroso”, concluyó en el mensaje.

El rey Felipe VI de España también envió un mensaje al pueblo colombiano.

Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles.



Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 11, 2026

“Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes”, expresó.

Como los monarcas, decenas de personalidades y líderes mundiales han expresado solidaridad y apoyo ante la tragedia por el terremoto en Colombia.