Familia Real de España envía mensaje de solidaridad por terremotos en Colombia

A través de un mensaje en sus redes sociales, la Familia Real de España envió un mensaje de respaldo tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. “Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles”, inicia el mensaje publicado en redes sociales.

Así han sido los terremotos más fuertes en América Latina en los últimos 50 años

“Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes”, cierra el texto.

Sobre la situación de los españoles en Colombia, el Consulado de España habilitó canales telefónicos directos en Colombia a través del número +57 3164733216 y en España mediante la línea +34 910001249. Estos recursos buscan agilizar el intercambio de información sobre el paradero de los ciudadanos en las zonas del siniestro.