Consulado de España busca a 164 españoles desaparecidos en Colombia tras el sismo del 10 de agosto

Posterior al terremoto registrado en Colombia durante la jornada del lunes 10 de agosto, los organismos internacionales iniciaron el rastreo de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional. La contingencia generó reportes de personas sin ubicar que incluyen distintas nacionalidades, entre ellas española, venezolana y estadounidense.

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Ante la falta de comunicación con varios residentes y visitantes en las zonas afectadas, las sedes diplomáticas activaron sus protocolos de respuesta inmediata. Las delegaciones consulares avanzan en la consolidación de censos para verificar el estado de sus connacionales en las diferentes regiones del país golpeadas por la emergencia.

Sobre el balance de los ciudadanos españoles en Colombia, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, declaró que “tanto la embajada como el consulado están movilizados a favor de la colonia española; tras el primer censo, hemos logrado contacto con la mayoría, salvo con 164 personas que permanecen en paradero desconocido”.

Canales de atención y verificación de víctimas

Las autoridades del país europeo indicaron que las labores de búsqueda se mantienen de forma continua mediante las bases de datos de migración y la recepción de reportes de familiares. Hasta la fecha no se registra información oficial que confirme el deceso o lesiones de ciudadanos de esa nacionalidad en el marco de los eventos provocados por el sismo.

Respecto al uso de las líneas institucionales para la localización de personas, el ministro Albares solicitó “a todos los españoles o a sus familiares que se pongan en contacto con la embajada o el consulado si aún no lo han hecho, mientras confirmamos que no hay reporte oficial de fallecidos ni heridos”.

Sigo la situación en Colombia tras el terrible terremoto. Mi solidaridad con el pueblo hermano de Colombia.



La @EmbajadaEspCol, @CGEspBogota y unidad de emergencia @MAECgob están movilizados para ayudar a los españoles en el país.



Telf. emergencia: +573164733216; +34 910001249. — José Manuel Albares (@jmalbares) August 10, 2026

Para atender la contingencia en las sedes consulares, la representación diplomática habilitó canales telefónicos directos en Colombia a través del número +57 3164733216 y en España mediante la línea +34 910001249. Estos recursos buscan agilizar el intercambio de información sobre el paradero de los ciudadanos en las zonas del siniestro.

Declaración de la Presidencia del Gobierno español

Asimismo, las jefaturas de Estado europeas expresaron sus pronunciamientos institucionales frente a la situación que afronta la población en el territorio suramericano. El ejecutivo español ratificó la disposición de sus equipos de emergencia para cooperar en las maniobras que requieran las autoridades locales.

Todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país.



Nuestro pensamiento está con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas.



España está con Colombia en estos momentos tan difíciles. https://t.co/Wd5CTvCMlP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 10, 2026

Sobre el apoyo gubernamental a la nación suramericana, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó: “Expresamos toda la solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto que afectó al país, manteniendo el pensamiento en las víctimas, sus familias y todos los afectados por este fenómeno”.