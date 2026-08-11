Así han sido los terremotos más fuertes en América Latina en los últimos 50 años

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes el departamento de Chocó, con epicentro en San José del Palmar, y que dejó al menos 132 muertos y graves daños en Pereira, Manizales, Cali y Quibdó, entra en una cadena de grandes sismos que en los últimos cincuenta años han redefinido el mapa de la vulnerabilidad sísmica en América Latina. La región, ubicada sobre algunos de los límites tectónicos más activos del planeta, ha sufrido en ese período algunos de los terremotos más destructivos de la historia moderna.

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Guatemala, 1976

El 4 de febrero de 1976, un terremoto de magnitud 7.5 en el oeste de Guatemala causó la muerte de más de 22.700 personas, convirtiéndose en uno de los más letales de la historia centroamericana.

México, 1985

El 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 sacudió el centro de México, provocando la muerte de miles de personas en Ciudad de México en una tragedia que marcó profundamente la historia del país. El terremoto expuso la vulnerabilidad de las construcciones en suelo blando y transformó la cultura de la gestión de riesgos en México.

terremoto en méxico 1985 Foto: Tomada de: BBC.COM

Colombia, 1999

El 25 de enero de 1999, un terremoto de magnitud 6.0 devastó la ciudad de Armenia, en el eje cafetero, causando la muerte de unas 1.170 personas. Ese sismo, conocido como el “terremoto del Quindío”, destruyó buena parte del tejido urbano de Armenia y dejó decenas de miles de damnificados en toda la región cafetera.

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Haití, 2010

El terremoto de Haití de 2010 fue el segundo más mortífero de la historia, solo superado por el de la provincia de Shaanxi en China en 1556. Con una magnitud de 7.0, devastó Puerto Príncipe y dejó más de 200.000 muertos. Las malas prácticas de construcción, los edificios de hormigón sin refuerzo y la falta de servicios para responder al desastre contribuyeron al elevado número de víctimas.

Chile, 2010

El 27 de febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió el centro de Chile, haciendo temblar la capital durante aproximadamente un minuto y medio y provocando un tsunami. Pese a su enorme magnitud, el número de víctimas fue relativamente bajo gracias a los estrictos códigos de construcción sismorresistente chilenos, un contraste directo con lo ocurrido en Haití ese mismo año.

Terremotos en Venezuela. Foto: AFP

Ecuador, 2016

El 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió las provincias costeras de Ecuador, arrasando localidades y causando la muerte de más de 650 personas. El sismo devastó la provincia de Manabí y expuso la vulnerabilidad de las zonas costeras ante terremotos superficiales de gran intensidad.

México, 2017

En septiembre de 2017, dos terremotos de magnitud 8.1 y 7.1 sacudieron México en el plazo de aproximadamente una semana, causando estragos en el sur y el centro del país, incluida Ciudad de México, y provocando la muerte de casi 500 personas. El sismo del 19 de septiembre, que coincidió con el aniversario del terremoto de 1985, volvió a poner a prueba la resistencia de la capital mexicana.

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Venezuela, junio de 2026

Dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el oeste de Venezuela con menos de un minuto de diferencia el 24 de junio de 2026, causando destrucción generalizada en Caracas, La Guaira y estados vecinos. El segundo sismo fue el más fuerte registrado en Venezuela desde 1900, según el USGS.

Al menos 235 personas murieron, otras 1.520 resultaron heridas y miles permanecían desaparecidas. El doblete sísmico venezolano marcó uno de los episodios más devastadores de la región en décadas y ocurrió apenas seis semanas antes del terremoto de hoy en Colombia.