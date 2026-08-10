Rescatista del equipo de ‘topos mexicanos’ busca movilizarse a Colombia para apoyar en el terremoto

Socorristas y voluntarios en Colombia remueven escombros con las manos en una carrera contra el tiempo para hallar sobrevivientes del terremoto más fuerte de la última década, que dejó hasta ahora 111 muertos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

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Integrantes del grupo de rescate Topos USAR BREC, encabezados por el comandante Carlos Cienfuegos, solicitaron apoyo logístico para trasladarse hasta Colombia y brindar su solidaridad y asistencia a las familias afectadas por el fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes.

Ante esta emergencia, el equipo especializado manifestó su disposición de viajar al país sudamericano con el propósito de sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las personas que pudieran encontrarse en situación de riesgo.

El Comandante Cienfuegos del equipo de rescate Topos USAR de México, estaba regresando de Venezuela a México, pero cambiaron los planes e irían saliendo a Colombia para ayudar en medio de esta contingencia. Si desean apoyar con logística, comunicarse por: +58 412-9988998 pic.twitter.com/ZBLildCv0V — Javierhalamadrid (@Javierito321) August 10, 2026

“El comandante Cienfuegos del equipo de rescate Topos USAR BREC de México informó que estaban regresando de Venezuela a México, pero cambiaron los planes e irían saliendo a Colombia para ayudar en medio de esta contingencia”, dijo el periodista venezolano Román Camacho al publicar el video.

Los Topos USAR BREC son equipos especializados en labores de búsqueda y rescate urbano, principalmente en situaciones de emergencia como terremotos, derrumbes y colapsos de estructuras.

Su trabajo consiste en localizar, atender y rescatar a personas que puedan quedar atrapadas entre los escombros, utilizando técnicas y herramientas especializadas.

El término USAR corresponde a ‘Búsqueda y Rescate Urbano’, mientras que BREC hace referencia a “Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas”.

Terremoto en Cali: colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, edificaciones sobre la avenida Roosevelt y al frente del coliseo de hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Estos grupos, conformados principalmente por rescatistas capacitados y voluntarios, suelen desplazarse a zonas afectadas por desastres naturales para colaborar con las autoridades y brindar apoyo humanitario durante las labores de emergencia.