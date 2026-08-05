Este es el video que compartió el influencer baleado en México, antes de ser asesinado

Un influencer mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del convulso estado de Sinaloa.

Asesinan a balazos a ‘influencer’ mientras transmitía en vivo. Las impactantes imágenes fueron publicadas en redes sociales

César Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, hacía un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.

En ese momento se interrumpió la transmisión, que posteriormente fue retirada por la plataforma, aunque portales de noticias conservaron parte del video y han difundido las imágenes del ataque.

Las imágenes del influencer mexicano asesinado. Foto: Redes sociales

Luego de que el caso fuera reportado a las líneas de emergencia, integrantes de las corporaciones de seguridad se desplazaron hasta el lugar para asegurar y acordonar la escena del crimen.

De manera paralela, la Fiscalía General del Estado puso en marcha las diligencias investigativas con el propósito de establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál habría sido el motivo del asesinato ni han precisado si alguna de las hipótesis que analizan guarda relación con la actividad de la víctima como creador de contenido en plataformas digitales.

César Gastélum fue asesinado a tiros. Foto: X/@5amAzul

Dos días antes del ataque, César publicó en su cuenta de Instagram un video dirigido a sus más de 108 mil seguidores.

En las imágenes se le observa luciendo un sombrero y una camisa negra mientras abraza y baila junto a la influencer sinaloense La Beba, quien viste un vestido rojo y sostiene a su lado un ramo de flores.

Como descripción de la publicación, el creador de contenido escribió: “La verdadera cita fresita”, frase con la que acompañó el video, ambientado con la canción La Cita Fresita 2, del cantante Luis R. Conriquez.

César Gastélum, oriundo de Sinaloa, logró consolidar una amplia base de seguidores en diversas plataformas digitales gracias a la creación de contenido orientado al entretenimiento.

A través de publicaciones que combinaban sketches de comedia, imitaciones, interpretaciones musicales y transmisiones en vivo, el creador de contenido mantenía una interacción constante con su comunidad, fortaleciendo el vínculo con quienes seguían de cerca su trabajo.